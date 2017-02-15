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Источник Правда.Ру

Финансирование ведущих российских университетов уменьшили на треть

Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым в 2017–2019 годах финансирование ведущих вузов страны сокращается на 12,7 млрд рублей.

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Фото: AP

Если раньше предполагалось на поддержку вузов в текущем и трех последующих годах выделять по 14,5 млрд рублей, то теперь на 2017 год дотации сокращаются до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет.

По информации источников издания, такое решение было принято еще в конце декабря 2016 года на совещании у вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец. Минобрнауки, как сообщала газета, уже направило в Минфин предложения ассоциации "Глобальные университеты" о необходимости выделить вузам дополнительные средства и восстановить объемы финансирования.

Также сокращены расходы и по программе развития научно-технологического комплекса на 25 млрд руб. относительно цифр, заложенных на этот период в федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса до 2020 года. Как отмечали в пресс-службе Минобрнауки, экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.

Напомним, в проекте "5-100" по продвижению ведущих российских вузов в сотню лучшщих университетов мира к 2020 году, запущенном Минобрнауки в 2013 году, принимает участие 21 российский вуз, среди которых Российский университет дружбы народов и Московский физико-технический институт. Получающие субсидии учебные заведения должны отчитываться о выполнении своих программ повышения конкурентоспособности перед Минобрнауки.

Между тем, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова занял почетное третье место в престижном рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE) среди стран БРИКС и развивающихся стран (BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017). Как сообщала "Правда.Ру", на первом месте Университет Пекина, а на втором — Университет Синьхуа. Четвертое место занял Университет Кейптауна (ЮАР), замыкает пятерку лидеров Китайский университет науки и технологий.

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