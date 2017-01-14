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Источник Правда.Ру

Покупаете водку дешевле? Значит, опасно

Экономика

Минфин предложит поднять минимальную розничную цену на водку с 190 рублей до 205-210 рублей за 0,5 литра. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в рамках Гайдаровского форума.

Покупаете водку дешевле? Значит, опасно
Фото: REX

"Ниже 219 рублей (за бутылку 0,5 литра — прим. ТАСС). Я думаю в диапазоне 205-210 рублей. Сейчас проводится расчет, но определенно ниже", — цитирует ТАСС Сазанова.

Напомним, ранее Росалкогольрегулирование представило печальную статистику. Только за первые шесть месяцев 2016 года было выявлено на 6% больше нарушений в сфере оборота алкоголя, чем за прошлый аналогичный период. Число правонарушений, связанных с выпуском и продажей алкоголя с поддельными акцизными марками, выросло в три раза. Таким образом, ведомство фактически признало полным провалом борьбу с левым алкоголем в стране. Число легальных розничных точек продаж алкоголя за четыре года сократилось на 25%. По экспертным оценкам, на сегодняшний день около 30% розничных точек, реализующих алкоголь, работает без лицензии.

"Сегодня легальная водка значительно дороже 230 рублей. Происходит не повышение, а установление нового индикатора, линия "водораздела" легальной и нелегальной продукции. Население ничего не должно заметить от повышения минимальной цены. Никто не заинтересован, чтобы контрафактная торговля спиртным процветала и случаи отравления росли", — рассказал ранее Pravda. Ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Отметим, после массового отравления "Боярышником" в Иркутске изъяли уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов.

Также недавно был обнаружен подпольный водочный цех в Екатеринбурге. "В ходе проверки складских помещений по ул. Фронтовых бригад в Екатеринбурге установлен факт незаконного производства алкогольной продукции. Обнаружено свыше 11 тыс. бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тыс. поддельных федеральных специальных марок", — сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и марки арестованы и изъяты. "Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу проводится административное расследование", — уточнили в пресс-службе.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА, составляет порядка 1 миллиарда литров в год — это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

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Темы водка алкоголь
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