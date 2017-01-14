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Источник Правда.Ру

Выявлена самая большая налоговая проблема РФ

Экономика

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что самой большой налоговой проблемой РФ является высокий уровень нагрузки на фонд оплаты труда для полностью законопослушного бизнеса в сочетании с неуплатой страховых социальных взносов многими другими предпринимателями.

Выявлена самая большая налоговая проблема РФ
Фото: Fotodom.ru/DP

Выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума, министр заявил, что в сфере собираемости НДС сложилась хорошая практика администрирования, тогда как с точки зрения налогов, которые предприниматели платят с фонда оплаты труда, не все в порядке.

"Нигде нет такой нагрузки на фонд оплаты труда, который есть в России. Понятно, что многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. И это самая большая проблема, с которой нужно работать", — цитирует Орешкина РИА Новости. По его мнению, для компаний, которые работают легально, необходимо снижать налоговое бремя.

"Проблема заключается не в том уровне налоговой нагрузки, которую мы имеем, а в том, кто ее платит, а кто не платит. Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока", — сказал министр, добавив, что необходимо сделать так, чтобы уровень теневой экономики снижался, и тогда даже при уменьшении налогов можно будет собирать тот же объем поступлений.

Ранее Pravda. Ru писала, что Конституционный суд избавил ИП от переплаты налогов в Пенсионный фонд. Об этом пишет Life. Ru. Рассчитывать на снижение расходов вправе только индивидуальные предприниматели, деятельность которых строится на общей системе налогообложения и чьи доходы превышают 300 тысяч рублей.

Теперь индивидуальным предпринимателям не придётся платить страховые взносы в Пенсионный фонд из валового дохода от бизнеса, расчёт будет вестись исключительно из размера чистой прибыли.

В ноябре пленум Верховного суда России принял постановление, защищающее предпринимателей от необоснованного возбуждения уголовных дел. Теперь от уголовной ответственности разрешат освобождать даже тех бизнесменов, которые ранее были судимы по неэкономическим статьям, например, за дорожную аварию с жертвами. Главное, что человек впервые обвиняется именно в экономическом преступлении и возместил ущерб.

"Невиновный находится под стражей, потому что следствие ходатайствует о том, что подсудимый может быть опасен для общества. Вспомните Владимира Некрасова, который построил колоссальную империю с нуля, его продержали полтора года в тюрьме, а в итоге оправдали. Многомиллиардную компанию без него растащили и развалили. Кто смог это восстановить? К сожалению, такова система, и до той поры, пока следствие будет настаивать на заключении подозреваемого, это будет продолжаться", — рассказал ранее Pravda. Ru адвокат Александр Добровинский.

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Темы бизнес налоги
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