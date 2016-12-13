Украина сообщила об обнаружении 35 млрд кубометров газа

Единственное украинское геолого-разведывательное судно "Искатель" обнаружило в Чёрном море газовое месторождение на 35 млрд кубометров. Открытие было сделано на северо-западном шельфе Черного моря (Одесская область). Об этом сообщили в Госслужбе геологии и недр Украины.

"Тот факт, что Украина возобновила поиск нефти и газа на шельфе Чёрного моря, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке страны", — приводит агентство "Укринформ" слова главы ведомства Михаила Бояркина.

По данным Бояркина, запасы газа составляют не менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тыс. кв. км северо-западного шельфа Чёрного моря.

По его словам, у Украины достаточно ресурсов для обеспечения своих потребностей в газе. Кстати, ранее украинская сторона обвинила Россию в выкачивании газа из своих месторождений в Черном море.

Между тем, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, "Нафтогаз" во втором полугодии уже переплатил за покупку газа через европейских посредников порядка 70 миллионов долларов. По словам Новака, закупать газ у "Газпрома" Украине выгоднее.

"Цена, которая складывается по формуле, она ниже той, что складывается на спотовых рынках, на хабах, на бирже, примерно на $20-30. Поэтому украинская сторона заинтересована с экономической точки зрения, чтобы покупать газ у "Газпрома". Это просто выгоднее, потому что цена дешевле.

Есть один момент, на который мы обращаем внимание украинских коллег и Еврокомиссии, цена на российский газ по контракту и по формуле ниже, начиная со второго полугодия 2016 год. "Нафтогаз" покупает наш же газ через европейских потребителей по более дорогой цене", — отметил он в интервью НТВ.

А если Украина не будет закупать российский газ, могут возникнуть серьезные риски для транзита газа в Европу. Того, что предприятие закачало в подземные хранилища, не хватит, уверен министр.

Однако "Нафтогаз Украины" не готов покупать российский газ по предоплате без внесения изменений в контракт. Но Россия считает нецелесообразной изъятие принципа take or pay из газового контракта с украинской стороной до решения Стокгольмского арбитражного суда. Об этом заявил Александр Новак.

Добавим, что СМИ сообщили о значительных долгах "Нафтогаза". Он — один из крупнейших должников украинских банков. На три монополии — Нафтогаз, Укрзализныцю и Энергоатом приходится 74% всего долга государственных компаний перед украинскими банками, который составляет 87 млрд гривен.

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