Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России

Незаконными могут оказаться денежные переводы за границу через платежные системы WesternUnion, MoneyGram и др. Для этих целей можно будет пользоваться только системами Visa, MasterСard или российской «Мир». При этом подобные виды денежных переводов в Украину будут полностью запрещены.

Идею запрета трансграничных срочных переводов поддерживает и правительство России.

Основной удар таким решением будет нанесет по гастарбайтерам, переводящим на родину деньги, заработанные в России, при этом самые жесткие условия предлагается создать для денежных переводов в Украину, для которой ограничат в том числе использование иностранных платежных систем.

Такие нормы содержаться в законопроекте, внесенном в начале декабря в Госдуму депутатами от "Единой России" Петром Пимашковым и Владиславом Резником. Поддержать инициативу, как сообщает "Интерфакс", намерено Минэкономразвития.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что сейчас «трансграничные переводы без открытия банковского счета осуществляются... в рамках платежных систем, включая иностранные, либо с использованием услуг иностранных юридических лиц, не являющихся инфраструктурой иностранных платежных систем (так называемые системы срочных переводов), фактически не имеющих присутствия на территории России».

При этом, как уточняют депутаты, более 5,3 млн единиц трансграничных переводов без открытия банковских счетов по поручению физических лиц на сумму более 100 млрд руб. было осуществлено за первое полугодие 2016 года.

Вот такие переводы "без открытия банковского счета" и предлагается подставить вне закона "с целью обеспечения прав и законных интересов участников данных правоотношений на территории РФ».

В самом проекте закона эта норма выглядит так: «Оператор по переводу денежных средств вправе осуществлять трансграничный перевод денежных средств без открытия банковского счета только в рамках платежной системы или иностранной платежной системы». Нарушение этой нормы «влечет взыскание Банком России штрафа в размере произведенных платежей».

Особо оговариваются дополнительные ограничения для Украины. И это не случайно: в октябре указом Петра Порошенко на Украине был введен запрет на перевод денег через российские системы переводов: «Колибри», «Золотую корону», «Юнистрим», «Международные денежные переводы Лидер», Anelik, Blizko.

Поводом такого шага украинских властей, согласно тексту указа, стали действия, "которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности или оккупации территории, экспроприации или ограничению прав собственности, имущественным потерям, создают препятствия для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".

Это уже привело к "ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем», поясняют депутаты.

При этом, аналогичный дополнительный запрет на использование иностранных платежных систем может применяться не только к Украине, но и к любой другой стране, если эта страна тоже решит ограничить на своей территории деятельность операторов платежной инфраструктуры, подконтрольной российским юридическим лицам.

Поэтому и предлагается, в целях защиты интересов операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юридических лиц, законопроектом предлагается ограничить возможность осуществления платежей через иностранные платежные системы.

Наказанием за нарушение будет штраф, взысканный с лиц, осуществивших трансграничный перевод, в размере произведенных платежей.

Конечно, этот законопроект не мог не вызвать вопросы в правительственных ведомствах. И самый главный из них - что подразумевать под термином "платежная система"? Как различить "платежную систему" и "систему быстрых переводов"? Четкой формулировки у авторов законопроекта пока нет. Не могут этого понять и эксперты, оценивавшие инициативу депутатов.

Можно предположить, что предложенный законопроект сможет сделать саму систему трансграничных переводов более прозрачной, что поможет властям бороться с сомнительными операциями. Если все переводы будут осуществляться через отечественные платежные системы с заведением счета, тогда все данные о том, кто переводил средства и в каких целях, будут сохраняться на территории России.

В то же время, считают эксперты, законопроект просто запретит использовать иностранные платежные системы, не зарегистрированные в России, при этом запрет не коснется "дочек" банков, систем и компаний, имеющих российскую регистрацию.

При этом есть и скептические оценки инициативы депутатов: по словам некоторых аналитиков, это может дать толчок к развитию рынка теневых услуг по денежным переводам, особенно при переводах на Украину.

Судя по всему, действительно, от законодательной инициативы депутатов больше всего пострадают украинские граждане, зарабатывающие в России деньги для своих семей, оставшихся на родине. А ведь, гласно результатам социологического опроса Фонда "Демократические инициативы", граждане Украины считают, что важней всего право на жизнь, социальное обеспечение и жилье.

При этом, в рамках требуемых МВФ от Украины реформ, правительство страны уже успело провести пять из шести запланированных этапов повышения тарифов на электроэнергию. Еще один этап ждет уже в 2017 году.

С 2014 года повышение цены за газ для населения проходило уже несколько раз. Соответственно, ползли вверх и тарифы ЖКХ.

Сегодня стоимость 1 тысяч кубометров газа выросла в 9,5 раз, до 6, 879 гривен (266 долларов), тогда как в 2013 года его цена составляла 725 гривен за тысячу кубометров.

За истекший период власти решили, что начатый ими эксперимент над согражданами идет успешно. Полноценный Майдан в столице так и не собрался, а жалкие пародии на него бандеровская элита тут же объявила "происками агентов Путина". Кроме того, народ ненавидел теперь уже бывшего премьера Яценюка, и правящая верхушка понадеялась, что его отставка "спустит пар" массового недовольства. А значит, самое время начать новое, еще более грандиозное повышение цен на коммунальные услуги.

Наконец, не следует забывать и об истинных руководителях украинской экономики - чиновниках Международного валютного фонда. Им любая социальная помощь - как кость в горле. Ну, а обещание дать или не дать очередной кредит - в свою очередь, даже не кость, а удавка на горле Киева. Кстати, нового транша "великая европейская держава" ждала очень долго: уже с сентября прошлого года. Уже и сумму "хотелок" снизила почти в два раза: с 1,7 до 1 миллиарда долларов, а МВФ ни в какую. Ему же "рыночные реформы" нужны вроде описываемой - когда стоимость оплаты коммунальных услуг в разы превышает реальный доход большей части граждан.

Подробнее о проблеме тарифов на Украине читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Юрий Носовского ЖКХ на Украине: грабит бедных и отдает богатым.