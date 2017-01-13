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Источник Правда.Ру

Минтранс: Ничто не помешает сдать Керченский мост в срок

Экономика

И автомобильная, и железнодорожная часть Керченского моста будут построены в установленные сроки, в этом нет никаких сомнений, заверил журналистов глава Минтранса Максим Соколов.

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Фото: most.life

Железнодорожные подходы к мосту со стороны Тамани уже строятся. Сама железнодорожная часть будет построена к концу 2019 года, отметил он. Сейчас идет выбор подрядчика и время для этого еще есть, сказал министр.

Что касается автомобильной части, то уже возведено 30 опор моста и вбито 50 процентов свай. Там рабочее движение будет открыто в конце 2018 года.

Строители установили 50 процентов свай для моста через Керченский пролив и приступили к созданию фарватерных опор.

На сегодняшний день на морских и сухопутных участках строительства моста в Крым на глубину от 12 до 90 метров погружено 3540 свай из более чем 7000. Отмечается, что "экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке - диаметром 1420 миллиметров и толщиной стенки 40 миллиметров.

— Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым, - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков. - Они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры составляют 95 свай из толстостенной стальной трубы.  

При этом для фундамента автодорожных и железнодорожных опор Керченского моста используют три типа свай. "Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) - на 50 процентов, по трубчатым - а таких по проекту почти 5,5 тысяч - более чем на 40 процентов", - говорится в сообщении Информационного центра "Крымский мост".

К концу первого года строительства рабочие достигли запланированного темпа: на сухопутных участках они ежесуточно погружают 10 трубчатых свай, а на морских - три и более. Общая длина всех погруженных на данный момент трубосвай превышает 150 километров.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, официальное название  мосту через Керченский пролив выберут в 2017 году по результатам опроса, который проведут среди жителей Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края.

На  пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Крыма о том, как правильно надо назвать строящийся мост между полуостровом и материковой частью России - Крымский или Керченский, отметил, что выбор названия остаётся за гражданами России.

- Я придумал его строить, а вы - как его его назвать, - заявил Владимир Путин.

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Темы мост Керченский пролив
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