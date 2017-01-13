Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"

Создать в России 10-15 крупных городов-агломераций, сопоставимых с европейскими и азиатскими ключевыми городами, предложил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Фото: AP

"Мы должны создать на территории России пока, может быть, 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с теми восточными конкурентами — городами ключевыми, которые в Азии. В Европе — с западными городами", — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что в России сейчас только два города могут соревноваться с ведущими городами мира по качеству жизни. "Наши опросы показывают, что молодежь в регионах не считает, что она живет в современной стране. Она считает, что только переезжая в Москву или Петербург, она приобщается к современному качеству жизни и современным моделям жизни", — пояснил Кудрин.

Поэтому, по его мнению, необходимо поддерживать центры регионов, чтобы они стали "центрами новых возможностей", а также должны быть диверсифицированы сельские регионы.

Кроме этого, также на полях Гайдаровского форума Алексей Кудрин заявил о том, что Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста. "Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском союзе", — сказал он в своем выступлении.

"Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные", — пояснил Кудрин.

Всякий пессимистический прогноз относительно российской экономики содержит в себе мысль, что объем золотовалютных резервов России все ближе к критическому уровню. Удивительно, но такие прогнозы, как правило, начинают раскручиваться перед важными политическими событиями. Последний был вброшен в массы перед пресс-конференцией президента 22 декабря.

Единственным надежным и эффективным способом решения проблем национальных финансов является преодоление кризиса и экономический рост. В прошлом году ВВП у нас показал спад 3,7 процента. В этом году спад будет 0,5-0,6 процента. Президент поставил задачу обеспечить рост на уровне 3-4 процентов. Потенциал виден в машиностроении, легкой, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности. Не надо впадать в панику, надо менять команду экономического блока.

Подробнее читайте об этом в материале обозревателя Pravda. Ru Любови Степушовой (Люлько) Будущее России: Не верьте прогнозам либералов.