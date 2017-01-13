Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"

Экономика

Создать в России 10-15 крупных городов-агломераций, сопоставимых с европейскими и азиатскими ключевыми городами, предложил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

358097.jpeg
Фото: AP

"Мы должны создать на территории России пока, может быть, 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с теми восточными конкурентами — городами ключевыми, которые в Азии. В Европе — с западными городами", — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что в России сейчас только два города могут соревноваться с ведущими городами мира по качеству жизни. "Наши опросы показывают, что молодежь в регионах не считает, что она живет в современной стране. Она считает, что только переезжая в Москву или Петербург, она приобщается к современному качеству жизни и современным моделям жизни", — пояснил Кудрин.

Поэтому, по его мнению, необходимо поддерживать центры регионов, чтобы они стали "центрами новых возможностей", а также должны быть диверсифицированы сельские регионы.

Кроме этого, также на полях Гайдаровского форума Алексей Кудрин заявил о том, что Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста. "Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском союзе", — сказал он в своем выступлении.

"Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные", — пояснил Кудрин.

Всякий пессимистический прогноз относительно российской экономики содержит в себе мысль, что объем золотовалютных резервов России все ближе к критическому уровню. Удивительно, но такие прогнозы, как правило, начинают раскручиваться перед важными политическими событиями. Последний был вброшен в массы перед пресс-конференцией президента 22 декабря.

Единственным надежным и эффективным способом решения проблем национальных финансов является преодоление кризиса и экономический рост. В прошлом году ВВП у нас показал спад 3,7 процента. В этом году спад будет 0,5-0,6 процента. Президент поставил задачу обеспечить рост на уровне 3-4 процентов. Потенциал виден в машиностроении, легкой, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности. Не надо впадать в панику, надо менять команду экономического блока.

Подробнее читайте об этом в материале обозревателя Pravda. Ru Любови Степушовой (Люлько) Будущее России: Не верьте прогнозам либералов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы города Алексей Кудрин Гайдаровский форум
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Зачем в Коране ищут призывы к войне
Украина
Украинское необъяснимое
Южная Америка
Мексика на грани революции
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова Юрий Носовский Нефтяное окно России в Германию расширено Юрий Носовский
Комментарии
Азер Гасанли(vkontakte) Эрдоган: Полцарства за сирийских туркменов
Азер Гасанли(vkontakte) Эрдоган: Полцарства за сирийских туркменов
vladimir loskutnikov Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Валерий Лосоногов ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Валерий Лосоногов ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Валерий Лосоногов ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Валерий Лосоногов ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Сергей Кравцов(Mail.Ru) СМИ: Пилотируемый корабль «Союз» на Байконуре заменят
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Pew Reseach: США превращаются в антихристианскую страну
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?