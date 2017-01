Apple, Google и Netflix начнут платить НДС в России

Для того, чтобы начать платить НДС на продажу виртуальных товаров в России, в Федеральной налоговой службе уже зарегистрировались 13 крупнейших зарубежных технологических компаний.

Фото: AP

Как сообщил в беседе с "Ведомостями" представитель ФНС. все они начнут платить НДС по итогам каждого квартала начиная с 25 апреля этого года. По закону, иностранцы должны зарегистрироваться в налоговых органах и завести личный кабинет налогоплательщика до 31 января.

Из крупных технологических компаний в ФНС зарегистрировались AppleDistribution International, Google Commerce Ltd., Microsoft Ireland, NetflixInternational B. V. и Wargaming Group Ltd. Также в списке производитель и издатель игр Innova, разработчик ПО британская Paddle. com, разработчик Berend Universal, футбольный клуб "Челси" (как дистрибутор видеоконтента), платежный сервис из Турции Payby. me.

В списке две совсем непонятные компании — некая болгарская соцсеть Ruscor-N (информации о ней найти не удалось) и сервис по хранению данных Mirror Logic Technology. На указанном в списке сайте этой компании (postwash.com) никакой информации о таком сервисе нет, но выложены документы о регистрации в Роскомнадзоре сетевого СМИ "После стирки", а также личные документы учредителя этого СМИ Евгения Воронцова, члена партии ЛДПР.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, закон о введении НДС на продажи электронных услуг, который вскоре получил негласное название "закон о "налоге на Google", Госдума приняла летом прошлого года. Авторы этого закона — депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple — нет: это ставит иностранные компании в более выгодное положение. Ранее Луговой оценивал выгоду государства от введения "налога на Google" в 10 млрд руб. в год.

Первым уведомлять пользователей о необходимости платить НДС начал Google — это произошло в конце прошлого года. А в январе пользователи Apple начали получать квитанции об оплате услуг, в которых указан НДС. Депутат Луговой говорил ранее, что повышения цен на онлайн-услуги из-за введения нового закона не произойдет: "рынок все отрегулирует". Однако компании исполняют закон по-разному, и не все берут выплату НДС на себя.

В то время как Apple не собирается повышать стоимость на контент для российских пользователей, Google выбрал другой вариант исполнения закона: он тоже не повысил цены на подписки и контент, но переложил обязанность выплаты НДС на самих пользователей сервисов.