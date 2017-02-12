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Источник Правда.Ру

Стало известно, когда Россия примет решение по сокращению добычи нефти

Экономика

Договор о сокращении добычи нефти может быть продлен еще на полгода. Россия пока не приняла решение на этот счет, оно будет принято весной — в апреле-мае. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.

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Как сообщала "Правда.Ру", 30 ноября на саммите ОПЕК в столице Австрии было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

В январе 2017 года 11 стран, не входящих в ОПЕК, снизили производство на 269 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные данные МЭА. Таким образом, независимые производители выполняют соглашение на 48%.

Напомним, что, по условиям соглашения, Россия сокращает производство на 300 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, производство нефти в ОПЕК в октябре составляло 33,64 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном бюллетене организации со ссылкой на вторичные источники. Саудовская Аравия добывала 10,53 миллиона баррелей, Ирак — 4,56 миллиона, Иран — 3,69 миллиона, Кувейт — 2,84 миллиона, производство в остальных десяти странах колебалось в пределах 0,2-1,6 миллиона баррелей.

Россия и страны ОПЕК заинтересованы в сохранении цен на нефть в районе промежутке от $50 до $60 за баррель.

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