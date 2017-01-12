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Источник Правда.Ру

Продажи автомобилей в России рухнули на 11%

Экономика

По итогам 2016 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 11% — до 1,42 млн. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре прошлого года продажи сократились на 0,9% — до 146 тысяч единиц.

Продажи автомобилей в России рухнули на 11проц.
Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, среди стран Европы по итогам 2016 года Россия по объему авторынка опустилась на пятое место с четвертого.

По его словам, после четырехлетнего падения продаж, с 2012 года российский рынок достиг низшей точки, и отрицательная динамика замедлилась.

Как сообщает "Прайм", продажи "АвтоВАЗа" в России за 2016 год снизились на 1%, до 266,3 тысяч машин. Тем не менее, по итогам года Lada Granta заняла второе место в топ-5 самых продаваемых машин в России с результатом 87,726 тысяч проданных автомобилей, Lada Vesta — четвертое место с результатом в 55,174 тысяч машин.

"По итогам продаж в декабре 2016 года доля Lada на рынке легковых автомобилей составила 20,4%, что на 3,2% больше, чем в декабре 2015 года. В декабре 2016 года было реализовано 27,63 тысяч автомобилей Lada, что на 17,8% больше, чем годом ранее, и на 8,3% больше, чем в ноябре 2016 года", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи автомобилей в России могут вырасти на 4% — до 1,48 млн.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что в условиях кризиса спрос на новые российские автомобили значительно сократился как на внутреннем рынке, так и в странах СНГ. В связи с чем автопроизводители начали открывать для себя новые иностранные рынки. Так, за восемь месяцев 2016 года экспортные поставки легковых автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, возросли более чем в два раза.

Как пишут "Известия", ссылаясь на статистику аналитического агентства "Автостат", за январь-август прошлого года в эти страны было экспортировано 9,1 тысяч легковых автомобилей, а за аналогичный период 2016-го — уже 19,2 тысяч.

Наибольшее число машин закуплено в Германии — свыше 3,3 тысяч. Для сравнения, в 2015 году в эту страну было поставлено всего лишь 300 авто. На Украину поставлено 2,6 тысяч автомобилей из России (годом ранее — 673), а в Узбекистан — 1,6 тысяч машин (в 2015 году-456).

Российские автомобили также оказались востребованы в Египте. За восемь месяцев закуплено свыше 2 тысяч авто. В Латвии 1,7 тысяч и Ливане 1,4 тысяч. В Венгрии и Китае примерно по 1,2 тысяч машин. Самыми востребованными за рубежом автомобилями из России стали Lada, Volkswagen и Hyundai. Объемы экспорта этих марок составили 6,5 тысяч, 3,1 тысяя и 2,2 тысяч машин. Менее значительные поставки зафиксированы у произведенных в России Toyota, Chevrolet, UAZ, Renault и Nissan.

Совокупно из России на внешние рынки отправлено 43,1 тысяч легковых автомобилей на сумму $672,7 млн, что на 33,4% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

По мнению управляющего партнера компании Kirikov Group Даниила Кирикова, частичная переориентация экспорта российских легковых автомобилей в пользу стран дальнего зарубежья связана с падением цен на углеводороды и вызванной этим девальвацией большинства национальных валют постсоветских государств, обернувшейся снижением платежеспособного спроса.

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