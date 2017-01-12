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Источник Правда.Ру

Голодец: Почти 5 млн человек в России получают зарплату менее 7500 рублей

Экономика

Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец. С 1 июля МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе РФ к осени 2017 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе Гайдаровского форума.

"Нам обязательно надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе, сделать эту конструкцию региональной… Другого выхода у нас не существует", — заявил Топилин.

Он отметил, что сейчас "существует хорошее время", когда при поддержке Госдумы можно добиться решения этого вопроса, передает РИА Новости.

Также стало известно, что больше 70 процентов жителей страны получают "белую" зарплату. 10 процентов — "в конвертах", остальные 20 — по "серым схемам", то есть их работодатели комбинируют законные формы оплаты с нелегальными.

Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, проведенного 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Причем официально зарплату чаще получают 40-летние (78%), а реже — 20- 25-летние (69%), сообщает РГ.

Что качается "черного нала", в его получении сознались 0% работников, еще у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты. Еще примерно у 7% чаще бывает легальная зарплата, реже — нелегальная.

Как ранее сообщала Правда.Ру, большинство россиян уверены: трудные времена позади. 72% полагают, что их жизнь в 2016 году улучшилась. 56% называют "хорошей" ситуацию, которая сложилась в стране.

Недовольны уровнем жизни всего 26% соотечественников. 41% не устраивает ситуация в стране. Этот показатель ниже, чем в 2015 году, тогда "недовольных" граждан было больше — 51%.

Увеличилось число тех, кто полагает, что трудные времена прошли, — таких сейчас 25% (19% в 2015 году). И, напротив, уменьшилось число граждан, думающих, что трудности впереди, — 42% (52% в 2015 году). 24% россиян уверены, что самые тяжелые времена Россия переживает сейчас.

Тем временем, согласно исследованиям, реальные доходы россиян падают. Жители страны вынуждены тратить меньше. В итоге — урезаются расходы на образование и медицину. По данным мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, более высокая доля населения по сравнению с предыдущим годом сокращает расходы по таким важным направлениям, как приобретение лекарств (25,9% в ноябре 2016 года против 19,4% год назад) и оплата образовательных услуг (36,2% против 24,3%).

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Зарплаты россиян поставят на карту
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