Западные "дирижеры" пытаются надуть в России очередной "пузырь" - мнение

Партнер Джорджа Сороса, американский миллиардер и инвестор Джим Роджерс призвал вкладывать в Россию миллиарды, покупать российские активы, так как рынок недооценен. Ранее он с пессимизмом относился к российскому рынку.

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В интервью CNBC инвестор отмечает, что у России огромные природные ресурсы и низкий государственный долг. Он также делает ставку на то, что при Дональде Трампе отношения между Москвой и Вашингтоном будут улучшаться.

Почему так резко изменилась его точка зрения, рассказывает профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, руководитель Русского Экономического Общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов:

— Нынешний финансовый мир устроен по принципу качелей. Рынок, страну, компанию сначала пытаются "опустить", а потом искусственно "поднимают".

Россия в данном случае является объектом манипуляций, как чисто спекулятивных, так и геополитических. Последнее время "дирижеры" — это большая тройка рейтинговых агентств (Moody's, Fitch и Standard & Poor's - прим.), которые принадлежат хозяевам денег, повышают рейтинг российской экономики. Видимо, Джим Роджерс в данном случае тоже вынужден ориентироваться на эти "дирижерские палочки".

Немаловажная деталь: капитал готов прийти в Россию даже несмотря на объявленные экономические санкции. Иными словами, налицо двойные, тройные стандарты и правила. То поднимаются крики по поводу того, что кто-то из западных акторов эти санкции нарушил, то звучат призывы инвестировать в "наказанную" санкциями страну — и никто на Западе не возмущается.

Приток капитала в Россию сегодня действительно увеличивается, но это капитал спекулятивный, не имеющий отношения к долгосрочным инвестициям в реальный сектор и тем более к импортозамещению. На мой взгляд, эти призывы закончатся попыткой надуть очередной "пузырь". После этого "дирижерские палочки" крупных рейтинговых агентств изменят свое направление, и капитал начнет резко уходить из России. Соответственно, это чревато обвалом рубля, за которым может последовать обвал экономики.

Лично я далек от эйфории, в которой сейчас пребывают некоторые политологи и экономисты, по поводу того, что рейтинги растут и, следовательно, жизнь налаживается. Жизнь надо налаживать не с помощью спекулятивного капитала, а путем разработки и принятия действительно, понятной долгосрочной экономической политики. Нужно ориентироваться на решения, принимаемые внутри России, а не извне.

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