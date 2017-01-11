Американский инвестор Джим Роджерс назвал российский рынок недооцененным и посоветовал покупать российские активы. Причем ранее бывший партнер миллиардера Джорджа Сороса с пессимизмом относился к российскому рынку. Однако в последние годы он изменил точку зрения: теперь Роджерс активно покупает рубли и российские ценные бумаги.
В интервью CNBC инвестор отмечает, что у России огромные природные ресурсы и низкий государственный долг. Он также делает ставку на то, что при Дональде Трампе отношения между Москвой и Вашингтоном будут улучшаться.
"Вы увидите, как остальной мир снимет санкции", — заявил он.
Также Роджерс оптимистично оценил перспективы азиатских рынков в ближайшие 10-20 лет, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, агентство Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.
"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.
По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.
Ранее Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика успешно преодолела воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления.
Как отмечает руководитель миссии МВФ Эрнесто Рамирез Риго, "экономика выдержала воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления, хотя экономическая активность в этом году все же сократится на 0,6%. Восстановление экономики должно пойти более высокими темпами в 2017 году, и, по прогнозам, темпы экономического роста составят 1,1 процента, что отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть".
Говорили о возрождении экономики РФ и эксперты немецкой газеты Die Welt. В прошлом году они отмечали, что в ближайшем будущем после двух лет спада в 2017 году ожидается рост российской экономики. Валютные резервы государства также растут: после пика кризиса весной 2015 года государственный фонд увеличился на $40 млрд. Рубль вырос по отношению к доллару на 14%, российская фондовая биржа выросла на 13%, а рейтинговые агентства повысили свои прогнозы в отношении России.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.