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Источник Правда.Ру

Партнер Сороса призвал вкладывать в Россию миллиарды

Экономика

Американский инвестор Джим Роджерс назвал российский рынок недооцененным и посоветовал покупать российские активы. Причем ранее бывший партнер миллиардера Джорджа Сороса с пессимизмом относился к российскому рынку. Однако в последние годы он изменил точку зрения: теперь Роджерс активно покупает рубли и российские ценные бумаги.

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источник Pravda.Ru

В интервью CNBC инвестор отмечает, что у России огромные природные ресурсы и низкий государственный долг. Он также делает ставку на то, что при Дональде Трампе отношения между Москвой и Вашингтоном будут улучшаться.

"Вы увидите, как остальной мир снимет санкции", — заявил он.

Также Роджерс оптимистично оценил перспективы азиатских рынков в ближайшие 10-20 лет, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, агентство Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика успешно преодолела воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления.

Как отмечает руководитель миссии МВФ Эрнесто Рамирез Риго, "экономика выдержала воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления, хотя экономическая активность в этом году все же сократится на 0,6%. Восстановление экономики должно пойти более высокими темпами в 2017 году, и, по прогнозам, темпы экономического роста составят 1,1 процента, что отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть".

Говорили о возрождении экономики РФ и эксперты немецкой газеты Die Welt. В прошлом году они отмечали, что в ближайшем будущем после двух лет спада в 2017 году ожидается рост российской экономики. Валютные резервы государства также растут: после пика кризиса весной 2015 года государственный фонд увеличился на $40 млрд. Рубль вырос по отношению к доллару на 14%, российская фондовая биржа выросла на 13%, а рейтинговые агентства повысили свои прогнозы в отношении России.

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Темы кризис экономика инвестиции
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