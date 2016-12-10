Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ сообщили о рекордных инвестициях в Россию

Экономика

Объем иностранных портфельных инвестиций в российский фондовый рынок за неделю с 1 по 7 декабря составил рекордные $261 миллионов. Как пишет "Коммерсантъ", этот показатель впервые превысил уровень мая 2013 года.

СМИ сообщили о рекордных инвестициях в Россию

Издание отмечает, что на привлекательность фондов, ориентированных на Россию, повлиял рост цен на нефть, успешная приватизация "Роснефти", а также "надежда на улучшение отношений" между Вашингтоном и Москвой после инаугурации Дональда Трампа.

Согласно данным BofA Merrill Lynch и Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последнюю неделю вложения иностранных инвесторов в российскую экономику составили $261 миллионов. Баланс инвестиций снова стал положительным, в отличие от показателей в других странах БРИКС.

При этом "Коммерсантъ" отмечает, что несмотря на позитивные тенденции на российском фондовом рынке, его волатильность, статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены в последние недели 2016 года растет.

Напомним, ранее международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Стало известно о том, что американские инвесторы выкупили более половины объема размещения российских 10-летних евробондов. В целом спрос на них превысил 3 миллиарда долларов.

Западные СМИ начали замечать позитивные сдвиги в российской экономике. Россия оказалась привлекательной для зарубежных инвесторов. Оживились и отечественные, которые были готовы скупить весь выпуск российских евробондов. Санкции научились обходить, санкции больше не пугают, потому что в России есть привлекательные для бизнеса долгосрочные проекты.

Газета The Wall Street Journal сообщала о том, что что российские евробонды хорошо продаются и без западных банков. Напомним, что евробонды — это предъявительские ценные бумаги, они выпускаются на длительный срок, как правило, на 10-30 лет (до 40 включительно), а потому их покупателями обычно являются такие финансовые институты, как инвестиционные компании, пенсионные фонды, страховые организации. Это один из самых надежных финансовых инструментов в мире в силу прозрачности процедуры и надежности проверок.

У российских евробондов очень привлекательные условия: десятилетние облигации гарантируют достаточно высокий доход в размере 4,65-4,9 процента (в два раза больше обычного). "Это для инвестора выгоднее, чем покупать очень многие бумаги развитых и развивающихся стран, хотя они воспринимаются как достаточно рисковые", — сказал Pravda.Ru экономист Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития (ИНСОР).

"Британские инвесторы" — это некий псевдоним, заметил эксперт. — Великобритания сейчас очень активно участвует в Лондонском финансовом центре инвесторов из Азии, поэтому очевидно, что через компании, которые работают в рамках британской юрисдикции, удовлетворялись интересы азиатских групп инвесторов". Тот факт, что в продаже евробондов задействован Национальный депозитарий, — это некий тест на готовность нашей российской инфраструктуры к дальнейшим операциям по уже вторичным торгам с российскими суверенными облигациями. Это очень важно, сказал Масленников.

По мнению проректора Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженного экономиста РФ Сергея Сильвестрова, импульс развитию экономики может дать "мобилизация имеющихся в стране источников финансирования инвестиционной деятельности — средств страховых, пенсионных и различных резервных фондов, банковских капиталов, излишков на депозитах предприятий, сбережений населения".

"У России есть хорошие научные наработки — их нужно довести до серийного внедрения и помочь выходу полученной продукции на внешние рынки. Инвестировать необходимо как минимум два триллиона рублей в год в течение нескольких лет, а оптимальная сумма — пять-семь триллионов. Нужно думать над тем, как сосредоточить эти деньги в стране", — рассказал Сильвестров Pravda.Ru


Инвестиции в Россию - мы этого достойны
Темы экономика инвестиции
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Казахстан готовится отметить 25-летний юбилей
Как отстоять права
Москва - адрес прав человека
Мировая кооперация
Доклад ООН: Советы странам АТР
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
CNN: США пора капитулировать перед Россией
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Европа
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
США и Канада
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
США и Канада
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Общество
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов Юрий Носовский Какая оса ужалит преступников в США Юрий Носовский Андрей Соколов Творцы и гранты Андрей Соколов
Комментарии
БВА Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Юрий Котов Газпром остановит подачу газа через Украину за воровство
Петр Порошенко Гроб Господень признан подлинным
vkontakte_247294708 Творцы и гранты
RussianVasya На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
RussianVasya На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
RussianVasya На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Вячеслав Коновалов(vkontakte) Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
СЕРГЕЙ товсторебрый Евродепутат: Украинцы могут даже не мечтать о работе или ПМЖ
Татьяна Зулкашева(Король) "Монако" попал на "Реал"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?