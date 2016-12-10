СМИ сообщили о рекордных инвестициях в Россию

Объем иностранных портфельных инвестиций в российский фондовый рынок за неделю с 1 по 7 декабря составил рекордные $261 миллионов. Как пишет "Коммерсантъ", этот показатель впервые превысил уровень мая 2013 года.

Издание отмечает, что на привлекательность фондов, ориентированных на Россию, повлиял рост цен на нефть, успешная приватизация "Роснефти", а также "надежда на улучшение отношений" между Вашингтоном и Москвой после инаугурации Дональда Трампа.

Согласно данным BofA Merrill Lynch и Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последнюю неделю вложения иностранных инвесторов в российскую экономику составили $261 миллионов. Баланс инвестиций снова стал положительным, в отличие от показателей в других странах БРИКС.

При этом "Коммерсантъ" отмечает, что несмотря на позитивные тенденции на российском фондовом рынке, его волатильность, статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены в последние недели 2016 года растет.

Напомним, ранее международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Стало известно о том, что американские инвесторы выкупили более половины объема размещения российских 10-летних евробондов. В целом спрос на них превысил 3 миллиарда долларов.

Западные СМИ начали замечать позитивные сдвиги в российской экономике. Россия оказалась привлекательной для зарубежных инвесторов. Оживились и отечественные, которые были готовы скупить весь выпуск российских евробондов. Санкции научились обходить, санкции больше не пугают, потому что в России есть привлекательные для бизнеса долгосрочные проекты.

Газета The Wall Street Journal сообщала о том, что что российские евробонды хорошо продаются и без западных банков. Напомним, что евробонды — это предъявительские ценные бумаги, они выпускаются на длительный срок, как правило, на 10-30 лет (до 40 включительно), а потому их покупателями обычно являются такие финансовые институты, как инвестиционные компании, пенсионные фонды, страховые организации. Это один из самых надежных финансовых инструментов в мире в силу прозрачности процедуры и надежности проверок.

У российских евробондов очень привлекательные условия: десятилетние облигации гарантируют достаточно высокий доход в размере 4,65-4,9 процента (в два раза больше обычного). "Это для инвестора выгоднее, чем покупать очень многие бумаги развитых и развивающихся стран, хотя они воспринимаются как достаточно рисковые", — сказал Pravda.Ru экономист Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития (ИНСОР).

"Британские инвесторы" — это некий псевдоним, заметил эксперт. — Великобритания сейчас очень активно участвует в Лондонском финансовом центре инвесторов из Азии, поэтому очевидно, что через компании, которые работают в рамках британской юрисдикции, удовлетворялись интересы азиатских групп инвесторов". Тот факт, что в продаже евробондов задействован Национальный депозитарий, — это некий тест на готовность нашей российской инфраструктуры к дальнейшим операциям по уже вторичным торгам с российскими суверенными облигациями. Это очень важно, сказал Масленников.

По мнению проректора Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженного экономиста РФ Сергея Сильвестрова, импульс развитию экономики может дать "мобилизация имеющихся в стране источников финансирования инвестиционной деятельности — средств страховых, пенсионных и различных резервных фондов, банковских капиталов, излишков на депозитах предприятий, сбережений населения".

"У России есть хорошие научные наработки — их нужно довести до серийного внедрения и помочь выходу полученной продукции на внешние рынки. Инвестировать необходимо как минимум два триллиона рублей в год в течение нескольких лет, а оптимальная сумма — пять-семь триллионов. Нужно думать над тем, как сосредоточить эти деньги в стране", — рассказал Сильвестров Pravda.Ru