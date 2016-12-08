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Источник Правда.Ру

Зачем Катар вошел в "Роснефть"?

Экономика

7 декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями и стратегическими инвесторами стали консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда.

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Фото: AP

Швейцарская компания Glencore и катарский суверенный фонд стали первыми международными инвесторами, которые приобрели долю в крупнейшей нефтедобывающей компании России после того, как на экономику страны обрушились санкции. Добавим, что акции Glencore растут в Гонконге на фоне сделки по покупке акций "Роснефти". За первый час утренних торгов они подорожали более чем на 3%.

Какие привилегии получат инвесторы, купившие "Роснефть" по рыночной цене, неизвестно. Для Glencore это могут быть льготы по закупкам нефти, для Катара - участие России в сокращении добычи ОПЕК.

Прокомментировать завершенную сделку по продаже акций Роснефти Pravda.Ru попросила ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова

- Это значит, что с Катаром договорились? Теперь Катару экономически интересней развивать "Роснефть" и поставки газа через Россию, чем тянуть свою трубу? Или Россия войдет участником в газопровод Катар-СА-Сирия-Турция-EC?

- Я думаю, что здесь история неоднозначная. Это можно просто воспринимать, как некое сближение с Россией, хотя я думаю, что  сделка с вхождением Катара в капитал "Роснефти", совершенно не показывает, что у Катара  улучшились политические отношения с Россией.

Мы помним, как  нашего посла избили в Дохе, пытаясь отнять у него дипломатическую почту и по сирийскому конфликту у нас диаметрально противоположные взгляды: фактически Катар финансирует ту оппозицию, против которой воюет Россия.

Другой вопрос, зачем Катару было входить в капитал "Роснефти", ведь Россия его конкурент на глобальных рынках? Я думаю, что все-таки здесь не стоит исключать варианта, что Катар является временным владельцем этого пакета, и в долгосрочной перспективе он там не задержится.

Не исключаю, что в  течение года Катар может заменить российская компания, и в этом и есть такая схема рокировки, что Катар туда входит, как временный игрок, лишь для получения определенной прибыли.

Что же касается газа,  то вхождение в "Роснефть" не улучшает  отношения Катара  с "Газпромом", и газовая составляющая здесь никакого отношения, я думаю, не имеет. Наоборот, "Роснефть" конкурирует с "Газпромом", и "Роснефть" вместе с "Новатеком" пытаются отобрать у "Газпрома" монопольное право на экспорт газа.

Поэтому,  здесь "Роснефти" Катар, как партнер на газовом европейском рынке, совершенно не нужен. "Роснефть" сама хочет зайти на европейский газовый рынок, подвинув "Газпром", соответственно, зачем им еще лишний конкурент в лице Катара. А сам проект прокладки газопровода из Катара, я думаю, сейчас имеет все меньше и меньше шансов, так как военный конфликт в Сирии и в Ираке затягивается на долгие годы. 

Конечно, Катару хотелось бы дезинфицировать маршруты своего экспорта, потому что, сейчас весь свой газ и всю свою нефть отправляет через Ормузский пролив, но и строить газопровод фактически некуда ему.  Повсюду хаос. Единственный вариант - договориться с Саудовской Аравией, и построить через Аравийский полуостров в Красное море газопровод, построит СПГ-терминалы.

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Темы Катар Игорь Юшков приватизация Роснефти
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