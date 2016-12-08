Гастарбайтеры из СНГ перестали рваться в Россию

Изменение экономической ситуации в России сказалось на объемах привлечения иностранной рабочей силы, все меньше иностранных граждан привлекает российский рынок труда.

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Субъекты РФ уменьшили количество квот на привлечение иностранной рабочей силы. На следующий года запрошено квот в размере всего 83% от уровня этого года. Разница составляет почти 37 тыс. человек.

Число иностранцев, которые получат квоты на работу в 2017 года чуть больше 117 тысяч человек. Еще ниже и реальные потребности регионов: в этом году они составили 136 187 человек (в 2015 году - 164 561 человек).

На 2017 год предусмотрен резерв потребности в иностранной рабочей силе в размере 30% от запросов субъектов Российской Федерации - 40 856 человек.

Больше всего квоты сократились в Северо-Западном федеральном округе- на 44,91%. На втором месте Южный федеральный округ - сокращение на 41,55%, на третьем - Центральный федеральный округ - на 36,25%. Всего два округа запросили больше квот, чем в прошлом году: Северо-Кавказский (на 50,91%) и Уральский (на 5,39%).

Как поясняют в Минтруде, квоты требуются гражданам тех стран, с которыми у России установлен визовый режим. В основном это руководящий состав коммерческих организаций, инженеры и рабочие, занятые на строительстве крупных объектов.

Больше всего мигрантов, как и прежде, будет в Дальневосточном федеральном округе, где затребовали квоты на 38 тысяч иностранцев. В основном речь идет о Приморском и Хабаровском краях. Меньше всего квот потребуется на Северном Кавказе, при этом от Ингушетии и Северной Осетии запросов не поступало вообще.

Столице России на 2017 год потребуется вдове меньше иностранной трудовой силы - вместо почти 15 тысяч квот в этом году, Москва запросила всего 7 243 разрешения на работу. Московской области надо 6969 (12 578), а Санкт-Петербург - 8608 (18 018) квот. В этих регионах в основном требуются иностранные строители и ремонтники.

Причин снижения числа привлекаемых иностранных рабочих несколько: это и ужесточение миграционного законодательства, и ослабление курса рубля, и изменение состояния рынка труда, и увеличение числа собственных специалистов.

В Евросоюзе сегодня остро стоит проблема миграции. Однако в России трудности, связанные с притоком иностранных граждан, не привели к катастрофе. Стало ли меньше гастарбайтеров с наступлением экономического кризиса в нашей стране? И оправдано ли мнение россиян о высокой преступности в среде трудовых мигрантов? В этом вопросе разбиралась Pravda.Ru.

В сфере обслуживания в крупных городах, в частности в Москве, мигрантов в последние годы было действительно очень много. В основном это приезжие из Средней Азии, которые свободно могут въезжать на территорию нашей страны.

Нужны ли России гастарбайтеры, Pravda.Ru спросила у замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Северному административному округу города Москвы, майора полиции Константина Милованова.

"Я думаю, определенный поток иностранных граждан должен быть, но важно, чтобы они находились на территории законно, чтобы имели официальный патент на работу, регистрацию по месту жительства, то есть были где-то на территории зарегистрированы. Если они регистрации не имеют, то, соответственно, они находятся на территории нелегально и поэтому хватаются за любую работу, за небольшую оплату. Тем самым они действительно отнимают рабочие места у россиян", - ответил Константин Милованов.

Впрочем, в связи с кризисом в России гастарбайтеры не спешат ехать к нам заработки. По словам Константина Милованова, трудовых мигрантов сейчас стало заметно меньше на территории Москвы, и, соответственно, с их стороны меньше стало происходить нарушений закона.

Полностью беседу с Константином Миловановым читайте в материале Pravda.Ru "Гастарбайтеры: Проблем больше, чем плюсов?"