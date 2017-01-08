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Источник Правда.Ру

Крым начал получать газ из Кубани

Экономика

Из Краснодарского края в Крым началась поставка газа по новому газопроводу. Об этом сообщил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

Крым начал получать газ из Кубани
Фото: АР

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации", — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что в ближайшее время газопровод перейдёт в штатный режим работы. "Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введёт газопровод в штатный режим работы", — подчеркнул Шеремет.

Напомним, в конце 2016 года Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения предписаний Ростехнадзора.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт.

По словам вице-премьера крымского правительства Олега Казурина, запуск газопровода Краснодарский край — Крым позволит стабилизировать газотранспортную систему полуострова, голубое топливо пойдет на нужды теплоэлектростанций, промышленных предприятий и населения.

"Пуск газа в Крым — это дополнительные объемы газа, который в первую очередь пойдут на действующие ТЭЦ, а также, так как у нас есть отводы от этой газовой трубы, то у нас будет поступать газ, в том числе, для населения и других потребителей: завод "Титан", Крымский содовый завод", — сообщил Казурин.

По его словам, газопровод позволит стабилизировать газотранспортную систему республики. "У нас все-таки падение добычи есть по нашему "Черноморнефтегазу", поэтому как раз этот объем газа, который будет в трубе, он позволит выровнять давление и соответственно довести до нормального состояния подачу газа населению и другим потреблениям", — подчеркнул Казурин.

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