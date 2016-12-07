Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план действий для обеспечения через четыре года темпов роста экономики страны, превышающих мировые показатели. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Фото: AP

План действий, который должен подготовить кабмин вместе с Торгово-промышленной палатой и ведущими общественными объединениями предпринимателей, должен затрагивать 2017-2025 годы. Он должен включать в себя меры по улучшению делового климата в стране, наращиванию объема несырьевого экспорта, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности господдержки отраслей экономики, пишет Газета. ру.

В поручении указано, что в плане должны быть предусмотрены меры, "обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики".

Как писала Правда.Ру, в своем послании Федеральному собранию президент отметил прекращение спада в реальном секторе экономики и рост промышленного производства. По словам Владимира Путина, спад в российской экономике в 2016 году составит 0,3 процента. А инфляция по итогам текущего года будет ниже шести процентов. Откладывать развитие "на потом" Россия позволить себе не может, подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин рассказал о судьбе российской экономики. Он заявил, что ситуация в экономике страны стабилизировалась. Растет промышленность и сельское хозяйство, уровень безработицы — невысокий, удается сдерживать инфляцию. Но ряд отраслей еще не вышли на положительные темпы роста.

Напомним, в 2011 году, будучи премьер-министром, Владимир Путин, выступая на Первом социальном бизнес-форуме, заявил о необходимости через десять лет повысить ВВП на душу населения почти в два раза. "Мы ставим перед собой амбициозную цель — уже через десять лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А ВВП на душу населения должен подняться с сегодняшних 19 с небольшим тысяч долларов к отметке 35 и чуть выше тысяч долларов на человека", — цитирует слова премьера "Интерфакс".

Тогда Путин отметил, что добиться резкого повышения ВВП на душу населения и вхождения России в пятерку крупнейших мировых экономик невозможно за счет сырьевой модели развития. "Для нас очевидно, что таких ориентиров нельзя добиться за счет прежних источников роста, за счет выжимания всего и вся из сырьевой модели развития".

Ранее поручение удвоить ВВП Путин давал в 2003 году, будучи президентом страны. Кстати, эксперты считают, что сверхамбициозная задача была выполнена - в абсолютных значениях. Сравнивая Китай и Россию, период 2003-2013, Политонлайн подсчитал, что ВВП у нашей страны вырос ровно 5 раз, у Китая - в 5,4 раза.

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