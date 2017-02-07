PwC: К 2050 году российская экономика станет сильнейшей в Европе

Консалтинговое агентство PricewaterhoiseCoopers (PwC) опубликовало доклад под названием "Мир в 2050 году". Эксперты спрогнозировали, как будут чувствовать себя к этому времени экономики разных стран.

По их мнению, развивающиеся экономики будут доминировать в мире, и Россия — в их числе. По данным аналитиков, к 2050 году США по уровню ВВП будут уступать не только Китаю, но и Индии. С седьмого на пятое место поднимется Бразилия, с восьмого на четвертое — Индонезия.

Япония, которая по данным на 2016 год была четвертой крупнейшей экономикой мира, опустится на восьмое место, Германия — с пятого на девятое. Россия останется на шестом месте, но будет первой в Европе благодаря потерянным ФРГ позициям, передает РИА Новости.

Ранее консалтинговое агентство заявило, что России не грозит отток капитала. Помогут российской экономике плавающий рубль, подорожавшая нефть и привлекательные ставки по облигациям Минфина.

— В России отмечается профицит платежного баланса, что означает, что страна не зависит от притока иностранного капитала. Одной из причин, по которой наш анализ зафиксировал хорошие показатели России, является постепенное восстановление цен на нефть, что создает двойное преимущество для страны, так как нефть — это источник одновременно и доходов, и иностранной валюты, — пояснил старший экономист PwC Баррет Купелян.

В исследовании PwC делается вывод, что Россия и Таиланд — это страны с самой низкой опасностью оттока капитала.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план действий для обеспечения через четыре года темпов роста экономики страны, превышающих мировые показатели.

План действий, который должен подготовить кабмин вместе с Торгово-промышленной палатой и ведущими общественными объединениями предпринимателей, должен затрагивать 2017-2025 годы. Он должен включать в себя меры по улучшению делового климата в стране, наращиванию объема несырьевого экспорта, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности господдержки отраслей экономики, пишет Газета. ру.

В поручении указано, что в плане должны быть предусмотрены меры, "обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики".

А в 2011 году, будучи премьером, Путин заявил о необходимости через десять лет повысить ВВП на душу населения почти в два раза. "Мы ставим перед собой амбициозную цель — уже через десять лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А ВВП на душу населения должен подняться с сегодняшних 19 с небольшим тысяч долларов к отметке 35 и чуть выше тысяч долларов на человека", — цитирует слова премьера "Интерфакс".

Тогда Путин отметил, что добиться резкого повышения ВВП на душу населения и вхождения России в пятерку крупнейших мировых экономик невозможно за счет сырьевой модели развития. "Для нас очевидно, что таких ориентиров нельзя добиться за счет прежних источников роста, за счет выжимания всего и вся из сырьевой модели развития".

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