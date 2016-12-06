Назван срок запуска "Турецкого потока"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что строительство морской части газопровода "Турецкий поток" начнётся во второй половине 2017 года, обе нитки будут введены в срок до конца 2019 года, передаёт РИА Новости.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что укладка трубы газопровода "Турецкий поток" начнётся в 2017 году и завершится к концу 2019 года.

Кроме того, сегодня стало известно, что Россия и Турция будут обсуждать строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" в Европу в плановом режиме. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что такого рода решения будут на пользу Европе, будут способствовать диверсификации маршрутов. "Но в то же время — это не конкуренция с какими-либо другими газопроводами в том смысле, что у каждого есть своё место", — приводит ТАСС слова премьера.

Он подчеркнул, что трубопровод должен дополнить возможности по поставкам газа на европейский рынок и "застраховать европейских потребителей от существующих рисков".

Как сообщала Правда.Ру, 10 октября между Россией и Турцией официально заключено соглашение по газопроводному комплексу "Турецкий поток". Страны договорились, что морским участком газопровода займется российская сторона. Поставки топлива по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Ранее проект был свернут из-за инцидента со сбитым российским самолетом и введенных РФ антитурецких санкций. После официальных извинений турецкой стороны и переговоров Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге тема "Турецкого потока" была реанимирована, и обе стороны выразили готовность продолжить работу над этим проектом.

А в начале декабря соглашение с Россией о строительстве газопровода "Турецкий поток" прошло ратификацию в парламенте Турции. За него отдали свои голоса 210 депутатов из 223.

Россия ратифицирует соглашение по проекту газопровода "Турецкий поток" в ближайшее время.

Эксперты считают, что Украина после запуска "Турецкого потока" больше не сможет шантажировать Россию — поднимать транзитные ставки, которые просто не соответствуют рыночным. А "Турецкий поток", и "Северный поток-2" вкупе позволят нам отказаться от услуг этой страны.

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