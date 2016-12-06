Россияне выбирают отечественные автомобили

Доля новых легковых иномарок в общем объеме продаж впервые с 2013 года упала ниже 80%. А вот доля новых автомобилей Lada и UAZ, растет, пишут "РИА Новости".

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Если по итогам 2015 года на иномарки приходилось 81% объемов продаж, то за 10 месяцев 2016 года, впервые с 2013 года, эта доля упала ниже 80% и составила 78,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

"В кризисные периоды продажи иномарок падают сильнее рынка, а спрос смещается в сторону отечественных моделей, которые стоят дешевле. Поэтому их доля растет, а у иномарок она снижается", — пояснил руководитель пресс-службы агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

Сыграло свою роль и появление новых моделей Vesta и XRay, а также изменение дилерской сети АвтоВАЗа.

Кроме того, многие иностранные компании были вынуждены на фоне падения продаж сократить количество моделей.

Как писала Правда.Ру, российские машины выбирают не только у нас в стране, но и за рубежом. В этом году иностранцы начали скупать авто производства РФ. За восемь месяцев 2016 года экспортные поставки легковых автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, возросли более чем в два раза.

Как пишут "Известия", ссылаясь на статистику аналитического агентства "Автостат", за январь-август прошлого года в эти страны было экспортировано 9,1 тысяч легковых автомобилей, а за аналогичный период 2016-го — уже 19,2 тысяч.

Больше всего выросли поставки в Германию, на Украину, а также в Узбекистан. Наши машины пользуются спросом в Египте, Латвии, Ливане, Венгрии и Китае.

Самыми востребованными за рубежом автомобилями из России стали Lada, Volkswagen и Hyundai.

Эксперты говорят, что после девальвации рубля цены на наши автомобили в долларах и евро уменьшились в два раза, именно поэтому они стали пользоваться спросом. Кроме того, автомобильные заводы в России выпускают довольно качественную продукцию. Государство создает предпосылки для того, чтобы она шла на экспорт, и эту тенденцию планируется развивать в ближайшие годы.

Напомним, в августе на официальном сайте правительства появилось распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о внесении изменений в Налоговый кодекс. Проект федерального закона был подготовлен минфином с целью поддержки и стимулирования развития транспортного машиностроения.

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