Госдолг России - уже 11 трлн: Пора ли паниковать?

По итогам 2016 года, объем государственного долга России составил 11,1 трлн руб., или 13,2 % ВВП. В Минфине ожидают, что к концу 2017 г. госдолг достигнет 14,7 % ВВП, к концу 2019-го — 15,7 %.

Фото: Fotodom.ru/DP

Критична ли эта цифра для состояния экономики? Может ли она как-либо отразиться на уровне жизни россиян? Кому главным образом должна Россия? На эти вопросы Pravda.Ru ответил руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР Никита Масленников:

— Начну с самого животрепещущего: по счастью, названная величина совершенно не критична для здоровья нашей экономики. У большинства стран еврозоны этот показатель перевалил за 80 % ВВП, у США практически равен объему ВВП, а у Японии уже превысил его (130 %).

Так что по уровню государственного долга наша финансовая система выглядит гораздо более устойчиво. Во многом такая сдержанность наших финансовых властей — это учет уроков дефолта 1998 года, и она, безусловно, правильная. Низкий внешний и внутренний долг — это своего рода дополнительная подушка безопасности. Благодаря ей у России всегда остается возможность наращивать ее для решения важнейших экономических проблем.

Увеличение этого показателя в ближайшие годы в названных объемах также абсолютно не критично для экономики. Сделанные займы будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, что позволит не тратить наши золотовалютные резервы, в первую очередь, средства суверенных фондов.

Однако при этом нельзя забывать, что финансирование государственного долга все равно идет за счет экономических агентов. Участники рынков покупают облигации по поручению многих представителей российского бизнеса. А те, в свою очередь, рассматривают отечественные гособлигации как выгодное вложение денег и неплохо на этом зарабатывают.

Поэтому власти вынуждены учитывать то обстоятельство, что когда государственный долг финансируется за счет экономики, это сокращает ее инвестиционный потенциал. Сейчас Минфин и Минэкономразвития в тесном сотрудничестве с Центральным банком проводят весьма умеренную политику внутренних заимствований, внимательно следя за тем, чтобы гособлигации не нанесли ущерб инвестиционному росту во втором полугодии 2017 года.

Что касается внешнего российского госдолга, то его объем сегодня гораздо меньше внутреннего — чуть больше 10 млрд долларов. Следует особо отметить, что размещение госбондов на внешнем рынке всегда происходит при самой благоприятной международной конъюнктуре, когда можно занять подешевле. Возможно, очередные 3 млрд долларов Россия займет ближайшей весной, пока рынки находятся более менее в комфортном состоянии.

Последнее время звучат предложения экономистов нарастить госдолг по примеру развитых стран чуть ли не до уровня 100% ВВП, своего рода замена дешевой нефти. Этого, на мой взгляд, делать ни в коем случае не стоит. Хотя в последние десятилетия наращивание долга считается обыденной международной практикой, опыт показывает, что долговая ловушка, в которую сейчас попала вся развивающаяся Азия во главе с Китаем, — вещь для национальной экономики крайне нежелательная. В свое время страны, привлеченные низким курсом доллара, набрали огромное количество долгов.

Сейчас Федеральная резервная система США начала повышать базовую ставку, и этот тренд, видимо, продлится и весь нынешний и следующий годы. При каждом повышении ставки долг, номинированный в долларах, требует все больше средств для своего управления, процентные расходы бюджетов стран-заемщиков растут, превращаясь в дополнительное тяжелое бремя и уж точно — в вычет из экономического роста.

Так что России лучше придерживаться нынешней долговой политики.

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