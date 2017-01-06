"Газпром" установил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

"Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Фото: AP

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года - 614,5 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12% по сравнению с 2015 годом - до более 179 млрд кубометров, что стало историческим максимумом, передает ТАСС.

Как ранее писала Правда.Ру, Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти в сутки. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в декабре выросла до 11,21 миллиона баррелей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. Ранее агентство отмечало, что в сентябре добыча нефти в РФ впервые за постсоветское время с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.

Общая добыча нефти и конденсата РФ в декабре составила 47,4 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из РФ в декабре увеличился на 3,86% год к году и составил 5,36 миллиона баррелей.

Добавим, сегодня стало известно, что «Газпром» увеличил заявку на транзит газа через газотранспортную систему Украины из-за холодов до 278,9 миллиона кубометров, заявил в пятницу пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский.

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что суточный объем транзита голубого топлива для европейских потребителей составляет 245,6 миллиарда кубометров.

До этого Украина пожаловалась на снижение транзита российского газа через Украину. По данным компании, транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года.

Между тем с 1 января приступает к сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, направленных на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Достигнутые договоренности были подтверждены 10 декабря на встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Последние тогда же согласились присоединиться к договоренностям. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия будет готова не только заморозить добычу, как намеревалась раньше, но и снизить ее.