На Аляске открыто гигантское нефтяное месторождение

Энергетическая компания Caelus Energy из США объявила об обнаружении крупного нефтяного месторождения на Аляске.

Фото: AP

Как пишет The Wall Street Journal, Caelus Energy, спонсором которой является частный фонд Apollo Global Management LLC, сообщила, что обнаружила нефтяное месторождение на шельфе примерно в 480 км к серу от Северного полярного круга.

Прогнозируется, что в ближайшем будущем компания сможет добывать там порядка 1,8-2,4 млрд баррелей нефти. По словам исполнительного директора Джеймса Мюссельмана, "это будет не легко, но у нас есть подобные проекты по всему миру".

В планах компании также строительство трубопровода стоимостью $800 млн для транспортировки добываемой нефти. Проект, вероятно, получит значительную поддержку со стороны государства в условиях падения доходов от продажи нефти.

По данным ТАСС, если Аляска не сможет решить проблему резкого падения объемов добычи нефти, то она может столкнуться с полным крушением не только нефтяной промышленности, но и экономики в целом.

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