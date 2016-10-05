Энергетическая компания Caelus Energy из США объявила об обнаружении крупного нефтяного месторождения на Аляске.
Как пишет The Wall Street Journal, Caelus Energy, спонсором которой является частный фонд Apollo Global Management LLC, сообщила, что обнаружила нефтяное месторождение на шельфе примерно в 480 км к серу от Северного полярного круга.
Прогнозируется, что в ближайшем будущем компания сможет добывать там порядка 1,8-2,4 млрд баррелей нефти. По словам исполнительного директора Джеймса Мюссельмана, "это будет не легко, но у нас есть подобные проекты по всему миру".
В планах компании также строительство трубопровода стоимостью $800 млн для транспортировки добываемой нефти. Проект, вероятно, получит значительную поддержку со стороны государства в условиях падения доходов от продажи нефти.
По данным ТАСС, если Аляска не сможет решить проблему резкого падения объемов добычи нефти, то она может столкнуться с полным крушением не только нефтяной промышленности, но и экономики в целом.
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