Заемщики банков смогут купить "кредитные каникулы"

Банки начали предлагать российским заемщикам возможность отсрочить ежемесячный платеж по кредиту.

источник Pravda.Ru

К примеру, клиенты ВТБ24 получили смс-предложение воспользоваться "кредитными каникулами" Банк предложил за 2 тыс. рублей отложить внесение взноса по ссуде.

Аналогичную услуги намерены предложить ЮниКредит Банк и Бинбанк. Ожидается, что это позволит заемщикам не откладывать крупную покупку. Однако эксперты не уверены, что клиенты будут прибегать к этому варианту часто, - по их словам, услуга будет использоваться как временная мера.

По данным Центробанка, объем просроченной задолженности по розничным кредитам на 1 августа 2016 года достиг 911,5 млрд рублей (в том числе 855,5 млрд - по рублевым ссудам). На 1 июля 2016-го этот показатель составлял 896,7 млрд.

Как пишут Известия, заемщики всё чаще выходят на просрочку по разным причинам - будь то потеря работы, желание приобрести смартфон или сделать ремонт. Банки предусмотрели этот вариант: клиентам стали приходить сообщения с предложением отсрочить взнос по ссуде.

В Бинбанке и пресс-службе ЮниКредит Банка изданию сообщили, что также собираются ввести «кредитные каникулы» в ближайшее время.

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