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Источник Правда.Ру

Financial Times сообщило о рекордных инвестициях в экономику РФ

Экономика

 

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источник Pravda.Ru

Эксперты сообщили о рекордных инвестициях в российские облигации. Они достигли небывалых показателей на фоне улучшения отношений между Россией и США и роста цен на нефть, передает Financial Times.

По данным издания, за последнюю неделю января приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 миллионов долларов. Всего с момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия привлекла в свои активы около 700 миллионов долларов.

Благодаря притоку капитала выросли фондовые индексы страны — так, MSCI Russia с момента избрания Трампа вырос на 19%.

С точки зрения экономистов Банка Америки, существует большая вероятность того, что "противостояние" между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны, во-первых, с ростом недовольства в Европе антироссийскими санкциями, а во-вторых, с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Москвой, передает РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда. Ру, прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в 2016 году на 62%, составив $19 млрд. При этом в целом в мире они снизились на 13% до $1,52 трлн. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Недавно Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика успешно преодолела воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления. Восстановление экономики, согласно прогнозу, должно пойти более высокими темпами в 2017 году.

Позже Forbes объявил Россию настоящим "магнитом для инвесторов".

"Ненависть к РФ как объекту инвестиций может оказаться очень непродуктивной, равно как и в прошлом году, когда индекс роста российских компаний малой и средней капитализации составил более 95%", — пишет Forbes.

— Россия не просто может, а должна стать объектом для прихода иностранных компаний, чтобы с их помощью создавались дополнительные рабочие места на российской территории. Мы уже активно перенимаем опыт Китая, и считаем, что для достижения этой цели у нас есть практически все. В частности, в России действует несколько специальных зон, резидентам которых на федеральном уровне предоставляются налоговые льготы, и специальные корпорации развития, которые работают с инвесторами в регионах, считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По его словам, сегодня, по сравнению с концом "нулевых", ситуация кардинально изменилась — региональные руководители лично содействую притоку инвесторов, проводят различные совещания с теми, кто хочет прийти на их территорию. Единственное, могут возникнуть определенные сложности с пониманием иностранными компаниями нашего законодательства — но эксперт надеется, что отечественные и международные юридические фирмы, которых много работает в России, помогут им разобраться в этом вопросе.

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