Barklays: "Черные лебеди" унесут цену на нефть в поднебесье

Аналитики Barclays считают вероятными перебои с поставками сырья в 2017 г. из-за труднопрогнозируемых разовых событий, так называемых черных лебедей, пишет Bloomberg.

Фото: Fotodom.ru/DP

В 2016 г. сырьевые рынки в целом вышли в плюс впервые с 2010 г. на волне непрогнозируемых событий — победы Дональда Трампа в США и выхода Великобритании из ЕС, указывает инвестбанк.

В 2017 г. сюрпризов можно ждать от Китая, России, Ближнего Востока и Турции", — говорится в отчете.

Всего Barclays выделил порядка десятка "черных лебедей", разделив их на угрозы предложению — такие, как падение добычи нефти в Венесуэле после дефолта. Но самым существенным может стать риск замедления любой из крупных экономик. Например, китайской. Среди других "черных лебедей" Barclays видит риски бунтов в Чили после выборов для производства меди, а в Европе — риск дальнейшего обострения отношений России с Украиной, способный сказаться на производстве железной руды.

Кстати, ранее мировые экономисты заявили, что цена на нефть может "взлететь" до $138, то есть почти в 2,5 раза. По мнению специалистов американской компании Groppe, Long & Littell, повышения среднегодовой цены на нефть до $100 стоит ожидать в 2023 году и до $138 — в 2025-м. Российские экономисты также не исключают возврата нефти к уровням восьмилетней давности.

Между тем многие эксперты уверены, что данные прогнозы футуристичны и едва достижимы в силу ряда обстоятельств. Бывший зампред ЦБ, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко считает, что делать такие долгосрочные прогнозы по нефти сейчас не имеет смысла, поскольку в течение десяти лет на рынке энергоносителей многое поменяется. Более того, сами энергоносители не несут существенного вклада в развитие экономики.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в декабре Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти в сутки. Добыча нефти и конденсата в России в декабре выросла до 11,21 миллиона баррелей в сутки.

Между тем с 1 января приступает к сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, направленных на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Достигнутые договоренности были подтверждены 10 декабря на встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Последние тогда же согласились присоединиться к договоренностям. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия будет готова не только заморозить добычу, как намеревалась раньше, но и снизить ее.

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