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Источник Правда.Ру

Украина осознала: Не будет ни газа, ни "легких денег"

Экономика

Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой, заявил в интервью украинскому "5 каналу" глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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Фото: AP

По его словам, они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года.

Как передает РИА "Новости", Россию он называет "очень мощным оппонентом", который делает Европе выгодное предложение с "Северным потоком-2".

В случае реализации этого проекта, а также "Турецкого потока" Москва может перестать поставлять газ через Украину, считает Коболев, отмечая, что в этом случае он будет дороже обходиться европейцам.

Как ранее сообщала Правда.Ру, "Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита российского газа через Украину. По данным компании, транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal.

Эксперты уже призывают украинские власти задуматься, что будет с энергетикой страны, когда стабильный поток "легких денег" за транзит иссякнет, ведь все большие объемы российского газа идут в Европу напрямую.

Напомним, ранее стало известно что Еврокомиссия расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL. Этот трубопровод соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Ранее Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.

Кроме того, как сообщала Правда.Ру, отказаться от услуг Украины позволит "Турецкий поток".В конце года стало известно, что "Газпром" завершил создание на территории России мощностей для подачи газа по двум веткам "Турецкого потока" общим объемом 31,5 миллиарда кубометров газа.

О том, с какими угрозами столкнулась Украина, пишет на сайте Forbes обозреватель Кеннет Рапоза. По ее мнение, "Нафтогаз" опасается, что рост поставок "Газпрома" в обход Украины говорит о том, что Россия намеренно снижает объемы транзита. Это уменьшит доходы и ослабит позицию Киева, который пытается использовать газ как рычаг влияния, пишет Рапоза. В такой ситуации без кардинальных перемен украинской энергетике не обойтись. Более того, если черноморский газопровод "Турецкий поток" будет достроен по плану в трехлетний срок, это поставит перед Киевом нелегкую задачу: найти способ зарабатывать самостоятельно, не полагаясь на источник дохода в виде выплат за транзит.

Руководство "Нафтогаза" не отрицает того, что стране нужно развивать собственную энергетику, отмечает Рапоза, однако все планы пока не имели успеха в связи с политической борьбой партий и стоящих за ними олигархов, желающих иметь доступ к дешевой энергии. Несмотря на насущную необходимость обеспечить энергетическую независимость страны, будущее "Нафтогаза" все еще зависит от сиюминутных раскладов в украинской политике, заключает автор.

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Темы Украина Газпром поставки газа
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