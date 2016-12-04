Бизнес важнее политики: США хотят закупать у России самолеты-амфибии

C 2018 года могут начаться поставки российского самолета-амфибии Бе-200ЧС в США. Об этом в интервью РИА Новости рассказал торгпред РФ в США Александр Стадник, не уточнив, правда, сколько самолетов и кто именно планирует их закупать.

Фото: mchs.ru

По его словам, в Соединенных Штатах в будущем вполне можно было бы создать группировку таких самолетов. Такая уже существует в Сербии, напомнил торгпред. "В 2018 году могли бы начаться поставки", - сказал он.

Как подчеркнул Стадник, сейчас проект находится на этапе подготовки сертификации под требования американских авиационных властей. "Самолет уже сертифицирован в Европе. И здесь он может пройти сертификацию по упрощенной схеме", сказал дипломат.

По его словам поставки Бе-200 - "в числе потенциальных проектов".

"Очень большой интерес в США и емкий рынок для нашего самолета. Но это проект, который требует политической стабильности. Бизнесу необходима уверенность, что его инвестиции защищены, а это крупные вложения", - добавил он.

Однако, как утверждает источник в авиационной отрасли, к которому за комментариями обратилось информационное агентство, едва ли здесь может идти речь о какой-то значительной партии машин. Сегодня завод, выпусающий этот самолет-амфибию и так завален заказами. Обновленный самолет Бе-200ЧС был представлен на авиасалоне в Геленджике-2016. "Самолет хороший, но строят мало", - сказал он.

На мощность восемь самолетов в год предприятие сможет выйти не скоро, говорил в одном из интервью президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Слюсарь по итогам авиасалона в Геленджике-2016 сообщал, что интерес к самолету высок. По его словам, в текущем году выставку посетили официальные делегации 10 стран в их числе и США. Они провели переговоры о поставке воздушных судов. По итогам гидроавиасалона планировалось подписать ряд предконтрактных соглашений с иностранными заказчиками.

Российские самолеты -амфибии уже успели показать себя за рубежом: два Бе-200ЧС принимали участие в тушении пожаров в Израиле, защитив города Хайфу, Иерусалим и Давид от огня. Российские амфибии, кроме тушения пожаров, еще и мониторили окрестности городов, выявляя новые очаги возгорания.

После этой помощи Тель-Авив высоко оценил эффективность Бе-200ЧС и российские авиационно-спасательные технологии в целом.