Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Бизнес важнее политики: США хотят закупать у России самолеты-амфибии

Экономика

C 2018 года могут начаться поставки  российского самолета-амфибии Бе-200ЧС  в США.  Об этом  в интервью РИА Новости рассказал торгпред РФ в США Александр Стадник,  не уточнив, правда, сколько самолетов и кто именно планирует их закупать.

356282.jpeg
Фото: mchs.ru

По его словам, в Соединенных Штатах в будущем вполне можно было бы создать группировку таких самолетов. Такая уже существует в Сербии, напомнил торгпред. "В 2018 году могли бы начаться поставки", - сказал он.

Как подчеркнул Стадник, сейчас проект находится на этапе подготовки сертификации под требования американских авиационных властей. "Самолет уже сертифицирован в Европе. И здесь он может пройти сертификацию по упрощенной схеме", сказал дипломат.

По его словам поставки Бе-200 - "в числе потенциальных проектов".

"Очень большой интерес в США и емкий рынок для нашего самолета. Но это проект, который требует политической стабильности. Бизнесу необходима уверенность, что его инвестиции защищены, а это крупные вложения", - добавил он.

Однако, как утверждает источник в авиационной отрасли, к которому за комментариями обратилось информационное агентство, едва ли здесь может идти речь о какой-то значительной партии машин. Сегодня завод, выпусающий этот самолет-амфибию и так завален заказами. Обновленный самолет Бе-200ЧС был представлен на авиасалоне в Геленджике-2016.  "Самолет хороший, но строят мало", - сказал он.

На мощность восемь самолетов в год предприятие сможет выйти не скоро, говорил в одном из интервью президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Слюсарь по итогам авиасалона в Геленджике-2016 сообщал, что интерес к самолету высок. По его словам, в текущем году выставку посетили официальные делегации 10 стран в их числе и США. Они провели переговоры о поставке воздушных судов. По итогам гидроавиасалона планировалось подписать ряд предконтрактных соглашений с иностранными заказчиками.

Российские самолеты -амфибии уже успели показать себя за рубежом: два Бе-200ЧС принимали участие в тушении пожаров в Израиле, защитив города Хайфу, Иерусалим и Давид от огня.  Российские амфибии, кроме тушения пожаров, еще и мониторили окрестности городов, выявляя новые очаги возгорания.

После этой помощи Тель-Авив высоко оценил эффективность Бе-200ЧС  и российские авиационно-спасательные технологии в целом.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы США Россия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь
Воспитание
Соцсеть для подростка – это мир без родителей
США и Канада
Опасен ли американский "Бешеный пес"
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Общество
Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский "Бешеный пес" Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
vkontakte_258585705 Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
анастасия глотова Охранника музея поймали на изнасиловании египетской мумии
vkontakte_172206497 На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Alexandr Litvinov МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
vkontakte_172206497 На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Oleg Volzhin Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Oliver Heviside Новый русский язык: меньше слов, больше дела
Игорь Будалов Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Валентин Иус На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Верховный суд Литвы постановил наказать мужа автоледи, защитившего жену от пьяного хулигана
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?