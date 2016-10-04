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Источник Правда.Ру

В Минэнерго подсчитали, сколько в России запасов нефти и газа

Экономика

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что углеводородов в России хватит минимум на 40-50 лет.

В Минэнерго подсчитали, сколько в России запасов нефти и газа
Фото: Fotodom.ru/DP

3 октября глава Сбербанка, экс-министр экономического развития Герман Греф заявил, что экономика, которая ориентирована только на экспорт нефти и газа, закончится к 2030 году, а возврата к высоким ценам на нефть уже не будет. По словам Грефа, рано или поздно ресурсная экономика, основанная на конкурентном преимуществе моноресурса, заканчивается.

"У нас углеводородов минимум на 40-50 лет", — так прокомментировал Молодцов высказывание Грефа.

Напомним, в сентябре международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте остался на прежнем уровне ВВ+, в национальной валюте — на уровне BBB-.

Стало известно, что S&P улучшило прогнозы по рейтингам 16 российских компаний также с "негативного" на "стабильный". В списке агентства значатся НЛМК, "Новатэк", "Газпром", РЖД и "Роснефть", "Транснефть", ЛУКОЙЛ, "Ростелеком", "Мосэнерго", МТС, "Объединенная энергетическая компания", "Совкомфлот", "Магнит", ФПК, "Россети" и "Северсталь".

Аналитикам агентства пришлось признать, что российская экономика адаптируется к низким нефтяным ценам и почти не реагирует на санкции, как бы этого ни хотел Запад.

"Международные агентства даже слегка запоздали с выводами: то, что и Россия, и отечественный бизнес полностью адаптировались к низким ценам на нефть, стало понятно, полгода, а то и год назад. Ведь внешние обязательства обслуживаются по графику, без просрочек и дефолтов. Для рынков и инвесторов нынешнее повышение прогноза по рейтингу явилось вполне ожидаемым событием, которое только подтверждает очевидный факт — не подвергающуюся сомнениям платежеспособность российских компаний, — рассказал Pravda. Ru директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.


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