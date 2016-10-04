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Источник Правда.Ру

Россияне хранят в "кубышках" шестую часть госбюджета

Экономика

Более трех триллионов рублей находится на руках у населения. Люди по-прежнему используют наличные деньги в качестве средства сбережения. И в кризис эта тенденция только усилилась.

Россияне хранят в кубышках шестую часть госбюджета
Фото: АР

Как пишет "Известия", ссылаясь на источник в Центробанке, на 1 сентября денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении вне банковской системы) составлял более 7,4 триллиона рублей, 3,6 триллиона из которых находится в кассах организаций и предприятий.

Если из общей суммы вычесть 3,6 триллиона рублей, которые находятся в кассах предприятий, получается, что на руках у населения сегодня аккумулировано порядка 3,8 триллиона. Это намного превышает потребности денежного обращения. Если разделить эту сумму на 100 миллинов человек активного населения — выходит, что в кошельке каждого россиянина сегодня должно находиться 38 тысяч рублей. Из этого следует, что многие до сих пор предпочитают хранить сбережения в наличной форме.

"У рядовых граждан, не отягощенных излишними знаниями тонкостей финансового рынка, сегодня, по сути, всего два общедоступных способа сберечь деньги от инфляции: депозиты и покупка наличной валюты", — считает главный экономист рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") Федор Жердев.

Эксперт считает, валюта уже не воспринимается в качестве инструмента, который гарантирует сохранность сбережений, курсы ее нестабильны, а колебания не так велики, как всего лишь год назад.

"Банки, в том числе и достаточно крупные, лишаются лицензии чуть ли не еженедельно. Гарантийный фонд спасает от паники, но не может заставить людей нести деньги в банк, где ставки по вкладам весьма скромны. Так что наличные сбережения — следствие неуверенности рядового гражданина в завтрашнем дне, когда в случае увольнения, сокращения штатов или какой-то еще вполне обычной в условиях кризиса неурядицы деньги могут понадобиться здесь и сейчас", — полагает Жердев.

Согласно опросам, сегодня примерно каждый пятый россиянин предпочитает хранить сбережения в наличной форме. Хотя вклады растут (на 1 августа их сумма составила около 23,6 триллионов рублей), остаются и те, кто доверяет исключительно наличности. По данным Центробанка, на операции по снятию наличных приходится почти 72% всех действий с деньгами.

"3,8 триллиона — скорее нормально для оборота, чем ненормально. На депозитах люди хранят в шесть раз больше, а доля безналичного оборота в России традиционно мала, — считает советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие-брокер" Сергей Хестанов.

По мнению экономиста, доцента Высшей школы экономики Антона Табаха, накопление значительной суммы на руках у населения не несет особых рисков, кроме опасности, что деньги украдут. Также "матрасные" сбережения регулярно тают под воздействием инфляции.

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