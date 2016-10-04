Минфин готовит бюджет к войне

Минфин готовит военный бюджет?

Секвестр бюджета на 2016 год на 374,5 млрд руб. приведет к росту оборонных расходов в этом году на 678,8 млрд руб.

источник Pravda.Ru

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Такую бюджетную конструкцию Минфин предлагает утвердить правительству 5 октября.

При этом минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс - ведомство предлагает дать министру финансов полномочия лично перераспределять до 10% всех расходов в пользу силовых ведомств без согласований. Сокращению подлежат даже расходы на Крым - программа социально-экономического развития этого региона до 2020 года в 2016 году недополучит 15,6%, или 23,1 млрд руб

Получатели 678,8 млрд руб., или 4,1% от всех бюджетных расходов, перечислены в секретных приложениях бюджета, заявил СМИ источник в правительстве, знакомый с повесткой бюджетных совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам источника, речь идет об оплате госкредитов, которые брались на выполнение гособоронзаказа в прежние годы, под гарантии правительства.

"Минфин полагает, что таким образом ему удастся снизить давление оборонных расходов на бюджет в 2017-2019 годах", - говорит чиновник.

Отметим, что в гражданских статьях бюджета сделаны исключения. Не сокращаются, а растут расходы по статье «Государственная корреспонденция». Увеличены в 2016 году и расходы на прокуратуру - на 1,3 млрд руб.

Также минфин предлагает отказаться от обсуждения оптимизации расходов бюджета в пользу силовиков не только в публичном пространстве (эта практика применяется уже несколько лет), но и даже среди прочих гражданских министров, депутатов и сенаторов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня