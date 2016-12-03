Иран отказывается от ширпотреба из США

Меджлис Ирана принял закон о запрете импорта американских товаров широкого потребления. Об этом сообщает иранское телевидение. Это стало ответом на продление Сенатом Конгресса США срока действия закона Д'Амато (закон 1996 года "О санкциях в отношении Ирана"), пишет ТАСС.

источник Pravda.Ru

Депутаты единодушно поддержали законопроект, "принимая во внимание постоянную враждебность (в отношении Ирана) и игнорирование американским Конгрессом обязательств США в рамках многостороннего соглашения по иранской ядерной программе".

Кроме того, в парламенте отметили, что последуют и другие меры.

На этой неделе Сенат Конгресса США практически единогласно поддержал законопроект о продлении на десять лет закона о санкциях против Ирана. "Продление санкций против Ирана никак не повлияет на инвестиции третьих стран в иранскую экономику, однако продемонстрирует мировому сообществу, что Соединенные Штаты действуют вопреки взятым на себя обязательствам. Это станет причиной недоверия к США на международной арене", — сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он добавил, что документ нарушает условия ядерной сделки. При этом в Белом доме считают, что закон о санкциях против Ирана не помешает выполнению соглашения с Тегераном, поэтому президент США Барак Обама подпишет новый законопроект по этому вопросу. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря администрации главы государства Эрик Шульц.

Как ранее писала Правда.Ру, эксперты говорят, что Ирану удалось совершить невозможное в сфере нанотехнологий. В Иране существует INIC. Она является организацией, ответственной за разработку политики, планирование и поддержку нанотехнологических разработок по всей стране. Ее зона ответственности включает все — от информирования общественности, до развития человеческих ресурсов, формирование направления научных исследований, развития технологий, индустриализации и коммерциализации. Планы у INIC грандиозные — принят новый десятилетний стратегический план до 2025 года, который разделен на три фазы: две трехлетних фазы и одна — на 4 года.

Но есть и проблемы. Как рассказал в эксклюзивном интервью Pravda. Ru руководитель "Иран-нано" Сейид Саркар, в Иране очень хорошие бизнесмены в производстве ковров, сухофруктов или фисташек, но когда в Иране вы выходите в хай-тек, вам не к кому идти, в этом секторе у нет вообще предпринимателей. Их нужно готовить.

— Второй проблемой остается то, что нам нужно еще очень много работать на международном рынке, чтобы быть признанными и принятыми в качестве страны, которая может производить передовые продукты. Если вы скажете, что очень сложное медицинское оборудование производится в Иране, на вас будут смотреть очень странно. В это просто не поверят. Все равно, как если кто-то скажет, что сложное высокотехнологичное оборудование произведено в африканской стране, какой будет ваша реакция? — отметил Саркар.

При этом, по словам Сейида Саркара, единственный человек, кто подчеркивает приоритет поддержки самостоятельного развития и поддержки разработкам новых технологий в Иране — это Духовный лидер (рахбар). Подробнее читайте в материале: Нанотехнологии Ирана под крылом духовного лидера.

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