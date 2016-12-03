ИП избавили от переплаты взносов в Пенсионный фонд

Конституционный суд избавил ИП от переплаты налогов в Пенсионный фонд. Об этом пишет Life. Ru. Рассчитывать на снижение расходов вправе только индивидуальные предприниматели, деятельность которых строится на общей системе налогообложения и чьи доходы превышают 300 тысяч рублей.

Фото: архив Правда.Ру

Теперь индивидуальным предпринимателям не придётся платить страховые взносы в Пенсионный фонд из валового дохода от бизнеса, расчёт будет вестись исключительно из размера чистой прибыли.

Обращение в КС написал Кировский областной суд. Там рассматривают дело предпринимателя, который уплатил взносы в Пенсионный фонд в размере фиксированного платежа исходя из размера чистой прибыли. Сумма уплаченных взносов составила 11,3 тысячи рублей с суммы в 38 тысяч рублей. Но Пенсионный фонд потребовал доплаты, посчитав, что страховые взносы должны быть уплачены исходя из суммы общего дохода, и составить более 138 тысяч рублей.

Заявитель в своем обращении в КС указал, что оспариваемые нормы не содержат понятия дохода для исчисления взносов. Это приводит к тому, что индивидуальные предприниматели должны платить больше, чем зарабатывают, в результате чего они фактически лишаются собственности.

В ноябре Правда.Ру писала, что пленум Верховного суда России принял постановление, защищающее предпринимателей от необоснованного возбуждения уголовных дел. Теперь от уголовной ответственности разрешат освобождать даже тех бизнесменов, которые ранее были судимы по неэкономическим статьям, например, за дорожную аварию с жертвами. Главное, что человек впервые обвиняется именно в экономическом преступлении и возместил ущерб.

По мнению экспертов, это очень важное решение для предпринимателей. По их словам, в период кризиса и так уже люди боятся заниматься бизнесом, на компанию не найдешь директора, который бы нес ответственность.

Также на этой неделе стало известно, что Владимир Путин подписал почти стостраничный пакет поправок в Налоговый кодекс, одобренный Госдумой ранее в этом месяце. Одна из них дает возможность налоговикам взыскивать неуплаченные налоги компании с аффилированных физических лиц — учредителей, акционеров или владельцев, пишет РБК.

При этом ранее подобные взыскания были применимы именно к организациям. В связи с этим недобросовестные налогоплательщики выводили активы на физических лиц, в том числе со статусом индивидуальных предпринимателей.

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