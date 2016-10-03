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Источник Правда.Ру

Москвичи будут платить за воду по цене золота

Экономика

Коммунальные службы Москвы в 2017 году повысят тарифы на холодное и горячее водоснабжение.

Москвичи будут платить за воду по цене золота

Для большинства законопослушных граждан эта строка счета не слишком сильно увеличит общую сумму платежей. Но для уклонистов с 1 января вырастет повышающий коэффициент (это касается всех жителей страны).

Как пишут Известия, часть россиян обнаружит в своих платежках увеличение стоимости отопления - оно ждет жителей тех многоквартирных домов, которые не установили общедомовой прибор учета тепловой энергии.

Издание сообщает, что повышение тарифов на воду «Мосводоканал» запланировал на 1 июля 2017 года. Для жителей Москвы (кроме Троицкого и Новомосковского административных округов) новый тариф на питьевую воду ориентировочно составит 36,89 рубля за кубометр (сейчас москвичи платят за холодную воду 33,03 рубля, за горячую - 163,24 рубля).

Отметим, что в 2016 году стоимость воды также выросла: до июля тариф на холодное водоснабжение составлял 30,87 рубля, горячее - 151,36 рубля. В «Мосводоканале» пояснили «Известиям», что на самом деле цены на воду отстают от реального ее подорожания.

Стоит добавить, что помимо планового повышения тарифов на воду некоторых москвичей ждет увеличение штрафных санкций за отсутствие приборов учета водоснабжения. Прежде всего речь идет об индивидуальных счетчиках холодной и горячей воды - «уклонисты» от установки этих приборов уже (с 1 января 2016 года) платят больше - с повышающим коэффициентом 1,4. С 1 января 2017 года коэффициент станет еще выше - 1,5.

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Темы вода счетчик подорожание коммунальные слежбы
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