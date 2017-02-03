"Великий инвестиционный путь": Россия может стать "финансовым оазисом"

Иностранные компании начали выводить бизнес из "дорожающего" Китая во Вьетнам и другие более дешевые страны. В частности, в 2015 году, после 37 (!) лет присутствия на китайском рынке, закрыла все свои телевизионные заводы японская корпорация Panasonic. Ее примеру последовали компании Sony (электронная бытовая техника), Seagate (жесткие диски для компьютеров), Marks & Spencer (одежда), Microsoft (программное обеспечение), Sharp (электроника), Revlon и L'Oreal (парфюмерия и косметика), а также торговая сеть Metro AG.

Главные причины оттока иностранных инвесторов — растущие налоги на предпринимательскую деятельность иностранцев, быстрый рост стоимости рабочей силы и усиление конкуренции со стороны местных китайских производителей.

Может ли Россия, где сейчас активно создаются особые экономические зоны и территории опережающего развития, извлечь какие-то уроки из китайского опыта? Есть ли у нее шанс заменить иностранным инвесторам Китай? С этими вопросами корреспондент Pravda Ru обратился к экспертам.

— Иностранные инвестиции в Китай начали привлекаться с 1979 года, — напоминает заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. — И, кстати, доля иностранных денег в общем объеме всех инвестиций в китайскую экономику невелика. В 90-е, годы инвестиционного расцвета она составляла порядка 6-7% от общего объема инвестиций, сегодня 1,5%. В абсолютных цифрах динамика и объем привлеченных иностранных инвестиций впечатляют больше: 126 млрд долларов в 2015 г. и столько же, по предварительным данным за 2016 г. В Россию прямых иностранных инвестиций в таких объемах не поступало никогда. В основном в нашу экономику вкладывают так называемые портфельные инвестиции — финансовый банковский капитал и ценные бумаги.

Что касается возможности привлечения Россией иностранных инвесторов, покидающих Китай, то президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич преисполнен на этот счет оптимизма:

— Россия не просто может, а должна стать объектом для прихода иностранных компаний, чтобы с их помощью создавались дополнительные рабочие места на российской территории. Мы уже активно перенимаем опыт Китая, и считаем, что для достижения этой цели у нас есть практически все. В частности, в России действует несколько специальных зон, резидентам которых на федеральном уровне предоставляются налоговые льготы, и специальные корпорации развития, которые работают с инвесторами в регионах.

Сегодня, по сравнению с концом "нулевых", ситуация кардинально изменилась — региональные руководители лично содействую притоку инвесторов, проводят различные совещания с теми, кто хочет прийти на их территорию. Единственно, могут возникнуть определенные сложности с пониманием иностранными компаниями нашего законодательства — но, я надеюсь, что отечественные и международные юридические фирмы, которых много работает в России, помогут им разобраться в этом вопросе.

Впрочем, Андрей Островский не так оптимистичен. Он считает, что стать "вторым Китаем" для прямых (то есть размещающих в чужой стране свои производства) инвесторов Россия не сможет. Основная причина — отсутствие института страхования предприятий, созданных на иностранные деньги, в отличие от того же Китая, где этот вид страхования весьма развит. Размещение же производства без страховки и без гарантий иностранцы, по мнению Островского, в массе своей сочтут слишком рискованным делом.

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