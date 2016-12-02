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Источник Правда.Ру

Цены на жилье пойдут вверх

Экономика

Цены на жилье в 2017 году начнут расти, рассказал РИА Недвижимость в пятницу гендиректор ГК "Кортрос" Станислав Киселев. По его мнению, рынок уже пережил кризис и возвращается к нормальному развитию.

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"В следующем году будет рост и в объемах предложения, и в цене, что самое главное", — сказал он.

Киселев отметил, что ключевые игроки рынка уверенно пережили этот год, и в следующем будут вести себя еще более агрессивно и уверенно.

"Игра в демпинг" уже закончилась, дальше снижать цены невозможно, зато для роста потенциал имеется, сказал он, заметив, что у населения есть достаточно солидный объем денег на счетах.

Как ранее писала Правда.Ру, эксперты считают, что докризисных цен на жилье уже не будет. Самое выгодное время для покупки недвижимости — с сентября по конец года. Поэтому богатые люди, к примеру, сейчас скупают квартиры пачками.

Кстати, если со следующего года цены вырастут не намного, то через 5 лет — вдвое, уверены специалисты.

При этом другие эксперты отмечают, что лучше в нашей стране приучать жителей к найму жилья. Льготная поддержка ипотеки, по их словам, очень привлекательная мера, но опасная. Это называется "втянуть людей в непосильное предприятие". Когда нет начального взноса, то, с одной стороны, есть большой искус втянуться "в драку, а там посмотрим". Реально у людей нет возможности тянуть ипотеку и возникает желание бросить все это дело. И тут уже начинают рушиться банки, которые оказываются с невостребованным жильем.

Во многих странах более половины жителей живет в съемном жилье. "В России пора развивать арендное жилье, найм. У людей ведь разные возможности", — рассказал Правде.Ру вице-президент Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест-Недвижимость" Григорий Полторак.

Одна из самых острых проблем, связанных с жильем, — это ветхие и аварийные дома. Помимо того, что люди вынуждены жить в ужасных условиях, это еще и опасно. Жилье ветхое, в плохом состоянии электропроводка, часто происходит замыкание сети. Жителям холодно в квартирах, они включают дополнительный обогрев, а сечение проводов не рассчитано на то, чтобы подключать дополнительные мощности. Происходят пожары.

Хватает ли денег в бюджетах разного уровня, чтобы решать проблему ветхого и аварийного фонда? На этот вопрос эксперты отвечают, что средств, конечно, недостаточно. Но если в каких-то регионах, таких как Московская, Калужкская, Белгородская области, деньги освоили, то, к примеру, Архангельская область, Забайкалье, Республика Коми этого сделать не могут. При этом количество ветхого и аварийного жилья у нас огромное. И деньги на переселение постоянно поступают.

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