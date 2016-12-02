На чиновников-коррупционеров нацелили новое налоговое оружие

Пакет поправок в Налоговый кодекс, ранее уже одобренный Госдумой, подписал Владимир Путин. Одна из этих поправок дает возможность налоговикам взыскивать неуплаченные налоги компании с аффилированных физических лиц — учредителей, акционеров или владельцев.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок.

Ранее подобные взыскания были применимы именно к организациям. В связи с этим недобросовестные налогоплательщики выводили активы на физических лиц, в том числе со статусом индивидуальных предпринимателей. Формально у налоговых органов отсутствовали основания предъявлять претензии к таким налогоплательщикам — таких претензий и не встречалось. Теперь подобное ограничение для фискалов снято.

Прокомментировать нововведение в Налоговый кодекс Pravda.Ru попросила заместителя директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова.

— Плюсы и минусы(для государства и общества) в чем? Какие подводные камни видите?

— Это, наверное, связано с необходимостью повысить ответственность учредителей, руководителей компаний за уплату налогов. Конечно, к этой поправке есть много юридических вопросов. Но смысл к ней есть, потому что очень часто создаются разного рода фирмы специально для ухода от налогов.

— Те компании, которые намеренно банкротят?

— Да, те, которые намеренно банкротят для уклонения от уплаты налогов. Законодательные нововведения как раз и направлены на то, чтобы затруднить создание и использование таких компаний. До сих пор можно было без особого труда за определенную найти фиктивных учредителей, которые, собственно, ничем не рисковали в случае, если фирма-однодневка не выплачивала налоги и попросту сгорала.

Юридическое лицо ликвидировалось, а физические лица-учредители оставались в стороне. Теперь же, видимо, ситуация изменится, и долги по налогам, накопленные юридическими лицами, будут перекладываться на их учредителей. Это, конечно, существенно снизит интерес к такого рода "бизнесу". Это резко затрудняет возможность уклонения от уплаты налогов

Возможно, это все связано и с тем, что все-таки бюджет сжимается, и изыскиваются все резервы для того, чтобы повысить собираемость налогов и все эти анонсируемые реформы — это шаг в рамках этого ужесточения.

— А на рядовых сотрудниках никак не скажется?

— Насколько я понимаю, эта мера имеет отношение к ответственным лицам, руководителям компаний, членам советов директоров. Они, кстати, могут быть сторонними наблюдателями, особенно в госкомпаниях — независимыми директорами, которые приглашаются со стороны. Они часто играют во многом формальную роль, эти независимые директора. Нередко они просто получают какое-то вознаграждение, что называется, за присутствие, а на деле все решает менеджмент.

Поэтому можно надеяться, что новая инициатива позволит реанимировать активность советов директоров, а также так называемых "независимых" директоров. Потому что они теперь хорошо подумают: "да, я в конце года получу вознаграждение за то, что буду ходить на заседания, но я могу и нести ответственность за те или иные действия исполнительного менеджмента, административного директора, так что лучше мне начать активно участвовать в работе совета директоров".

Это может значительно повысить роль самого органа корпоративного управления — Совета директоров, который создан во многих компаниях, но, особенно в государственных корпорациях, часто свои функции выполняет формально.

Кстати, очень интересно, как здесь себя будут вести чиновники. Вспоминается, что во время президентства Дмитрия Медведева было много независимых директоров. Потом же, когда он ушел, во многие госкомпании были введены высокие чиновники. Например, Аркадий Дворкович, Алексей Улюкаев, все его заместители.

Сейчас госслужащие, включенные в состав советов директоров, не получают, не могут получать вознаграждения официального, и они его, наверное, не получают. Но, насколько я понимаю, по новым правилам они могут оказаться в составе тех самых аффилированных лиц, которые будут нести ответственность. То есть на какого-нибудь чиновника могут наложить неожиданный штраф.

Поэтому можно ожидать, что теперь опять захотят вернуть в госкорпорации независимых директоров, чтобы не подставляться. Скажут, мол, давайте снова их обратно, они молодцы, будем следовать практике развитых стран, где очень много независимых директоров, там отставники всякие, отставные бизнесмены.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня