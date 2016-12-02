Россия, Китай и Индия готовят удар по доллару?

Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ затронул внешнеполитическую тему. Он подчеркнул, что "мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья. Говоря об активной восточной политике России, Владимир Путин отметил, что она продиктована не конъюнктурными соображениями, а долгосрочными национальными интересами и глобальным развитием.

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Президент отдельно отметил стремление нашей страны к развитию отношений с Китаем и Японией. Также глава государства отметил важность сотрудничества России с Индией. Президент особо заметил, что переориентация России на сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой продиктована «долгосрочными национальными интересами» и глобальным развитием, пишет REGNUM.

Как прокомментировала замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, для России сотрудничество с двумя крупнейшими развивающимися странами, входящими в группу БРИКС и в G20, имеет не только политическое значение, но и экономическое. Индия и Китай - одни из лидеров по темпам экономического роста не только в Азии, но и во всем мире. По прогнозам МВФ, рост ВВП Китая в текущем году составит 6,5%, а Индии - превысит 7%.

Российские нефтяные компании в этом году значительно нарастили экспорт нефти в Китай, причем расчеты за поставки нефти страны осуществляют в рублях либо юанях.

А через 5-7 лет Россия, Китай и Индия полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро и перейдут на расчеты в национальных валютах. Таким образом, более тесное сотрудничество этих трех стран БРИКС в долгосрочном аспекте может нанести определенный удар по доллару США, уверена эксперт.

По слова экономистов, в настоящее время предпочтение отдается доллару США, но это совсем не вотум доверия американской валюте. Это просто, что называется, голосование против всех остальных.

Если ХХ век прошел под знаком "долларизации", то сегодня в мире набирает силу обратный процесс - все больше стран переходит на расчеты в нацвалютах в обход доллара. Эксперты говорят, что количество денег, выраженных в долларах, и различных денежных заместителей стало по экспоненте расходиться с производством в физической экономике. То есть возникло огромное количество необеспеченных денежных заместителей, и с этой точки зрения, процесс, связанный с ростом реальной экономики, значительно и резко ослаб. Читайте подробнее в материале: Доллар США уничтожил не одно экономическое чудо.