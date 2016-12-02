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Источник Правда.Ру

Физлиц заставят отвечать за долги своих компаний

Экономика

Владимир Путин подписал почти стостраничный пакет поправок в Налоговый кодекс, одобренный Госдумой ранее в этом месяце. Одна из них дает возможность налоговикам взыскивать неуплаченные налоги компании с аффилированных физических лиц — учредителей, акционеров или владельцев, пишет РБК.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок.

Ранее подобные взыскания были применимы именно к организациям. В связи с этим недобросовестные налогоплательщики выводили активы на физических лиц, в том числе со статусом индивидуальных предпринимателей. Формально у налоговых органов отсутствовали основания предъявлять претензии к таким налогоплательщикам — таких претензий и не встречалось. Теперь подобное ограничение для фискалов снято.

Кстати, в этом году, а именно с начала октября, в Кодексе об административных правонарушениях появилась отдельная ответственность за нарушения, связанные с оплатой труда. Работодатель будет нести административную ответственность, если он: частично или полностью не выплатил зарплату или иные суммы в установленный срок, если эти действия не являются преступлением.

По новому порядку, выросли штрафы для должностных лиц при первичном нарушении. При повторном нарушении увеличилась верхняя граница для всех штрафов. Кроме того, государственные инспекции труда получили право проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или оплату труда в размере ниже МРОТ незамедлительно с извещением прокуратуры. Ранее требовалось предварительно получить согласие органов прокуратуры.

В ноябре Правда. Ру писала, что пленум Верховного суда России принял постановление, защищающее предпринимателей от необоснованного возбуждения уголовных дел. Теперь от уголовной ответственности разрешат освобождать даже тех бизнесменов, которые ранее были судимы по неэкономическим статьям, например, за дорожную аварию с жертвами. Главное, что человек впервые обвиняется именно в экономическом преступлении и возместил ущерб.

По мнению экспертов, это очень важное решение для предпринимателей. По их словам, в период кризиса и так уже люди боятся заниматься бизнесом, на компанию не найдешь директора, который бы нес ответственность.

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