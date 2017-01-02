Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти в сутки

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в декабре выросла до 11,21 миллиона баррелей в сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит предварительные данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Источник фото: архив Правды.Ру

Ранее агентство отмечало, что в сентябре добыча нефти в РФ впервые за постсоветское время с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.

Общая добыча нефти и конденсата РФ в декабре составила 47,4 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из РФ в декабре увеличился на 3,86% год к году и составил 5,36 миллиона баррелей.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в декабре выросла в годовом выражении на 4,6%, составив 2,14 миллиарда кубометров газа в сутки.

Лидером по росту нефтедобычи в России в ушедшем году стал "Новатэк", увеличив этот показатель на 37,6% год к году — до 12,46 млн тонн. Среди нефтяных компаний лучший результат по динамике добычи показала "Газпром нефть" — компания добыла 57,79 млн тонн нефти, что на 6,7% больше, чем за прошлый год.

Рост добычи также продемонстрировали "Башнефть" — на 6,3%, до 20,8 млн тонн, "Татнефть" — на 5,3%, до 28,69 млн тонн. "Роснефть" нарастила добычу по году на 0,5% — до 209,96 млн тонн, "Сургутнефтегаз" — на 0,4%, до 61,85 млн тонн.

Между тем с 1 января приступает к сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, направленных на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Достигнутые договоренности были подтверждены 10 декабря на встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Последние тогда же согласились присоединиться к договоренностям. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия будет готова не только заморозить добычу, как намеревалась раньше, но и снизить ее.

Прогноз Минэкономразвития России ("базовый плюс") предполагает цену 48 долларов за баррель в среднем по году, Минэнерго считает, что цена в коридоре 50-55 долларов выгодна и потребителям, и производителям. Наиболее осторожны в оценках Центробанк РФ и Минфин, которые заложили в базовом прогнозе на ближайшую перспективу цену Urals 40 долларов. При этом и регулятор, и Минфин допускают, что в реальности стоимость бочки может оказаться выше, что, правда, не меняет консервативный подход к формированию бюджета.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня