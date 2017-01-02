Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти в сутки

Экономика

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в декабре выросла до 11,21 миллиона баррелей в сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит предварительные данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

357647.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Ранее агентство отмечало, что в сентябре добыча нефти в РФ впервые за постсоветское время с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.

Общая добыча нефти и конденсата РФ в декабре составила 47,4 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из РФ в декабре увеличился на 3,86% год к году и составил 5,36 миллиона баррелей.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в декабре выросла в годовом выражении на 4,6%, составив 2,14 миллиарда кубометров газа в сутки.

Лидером по росту нефтедобычи в России в ушедшем году стал "Новатэк", увеличив этот показатель на 37,6% год к году — до 12,46 млн тонн. Среди нефтяных компаний лучший результат по динамике добычи показала "Газпром нефть" — компания добыла 57,79 млн тонн нефти, что на 6,7% больше, чем за прошлый год.

Рост добычи также продемонстрировали "Башнефть" — на 6,3%, до 20,8 млн тонн, "Татнефть" — на 5,3%, до 28,69 млн тонн. "Роснефть" нарастила добычу по году на 0,5% — до 209,96 млн тонн, "Сургутнефтегаз" — на 0,4%, до 61,85 млн тонн.

Между тем с 1 января приступает к сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, направленных на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Достигнутые договоренности были подтверждены 10 декабря на встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Последние тогда же согласились присоединиться к договоренностям. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия будет готова не только заморозить добычу, как намеревалась раньше, но и снизить ее.

Прогноз Минэкономразвития России ("базовый плюс") предполагает цену 48 долларов за баррель в среднем по году, Минэнерго считает, что цена в коридоре 50-55 долларов выгодна и потребителям, и производителям. Наиболее осторожны в оценках Центробанк РФ и Минфин, которые заложили в базовом прогнозе на ближайшую перспективу цену Urals 40 долларов. При этом и регулятор, и Минфин допускают, что в реальности стоимость бочки может оказаться выше, что, правда, не меняет консервативный подход к формированию бюджета.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Нефть по 140$ — это реально?
Темы Россия добыча нефти
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Здравоохранение
Страсти вокруг "Боярышника"
Магас
Ингушетия отметила лучших своих спортсменов
Читательский топ
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
Генерал ФСБ: Обама — идиот, а США ответят по полной
CNN: Путин снова умыл Обаму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
Мир
Генерал ФСБ: Обама — идиот, а США ответят по полной
Южная Америка
США деколонизировали Аргентину и Бразилию

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США деколонизировали Аргентину и Бразилию
CNN: Путин снова умыл Обаму
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Мир
США объявили о новых санкциях против России и высылке 35 дипломатов
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер Фархат Измайлов Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы Фархат Измайлов
Комментарии
Artyom Mitenyov США деколонизировали Аргентину и Бразилию
Леонид Котин NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Владимир Семухин(Facebook) Как CNN и оппозиция американскую школу в Москве закрывали
vkontakte_94667833 NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
карл сантос Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
алек камалиев Пятерых афганцев-насильников не вышлют из Швеции, потому что "в Афганистане опасно"
Google_102036463866665517675 Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Юрий Котов Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Леонид Котин В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции
Валентина Горбачева Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?