Путин: Доход от сельхозэкспорта превысил доход от продажи оружия

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию отметил, что главные причины торможения экономики кроются во внутренних проблемах нашей страны.

Глава государства отметил прекращение спада в реальном секторе экономики и росте промышленного производства.

По словам президента, спад в российской экономике в 2016 году составит 0,3 процента. А инфляция по итогам текущего года будет ниже шести процентов.

Откладывать развитие "на потом" Россия позволить себе не может, подчеркнул российский лидер.

Отдельно Владимир Путин отметил успехи агропромышленного комплекса. "АПК - успешная отрасль, которая кормит страну", - подчеркнул президент.

Проблемы в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно, эту область экономики называли "черной дырой", но оказалось, что это не так, подчеркнул Владимир Путин, отметив успешное развитие области.

Экспорт сельхозпродукции в нынешнем году даст 16,9 миллиардов долларов.

Доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы государства от продажи вооружений, заявил президент России.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки сельхозпроизводителей.

Что касается оборонно-промышленного комплекса, то здесь президент отметил существенный рост производительности труда - 9,8 процентов. Путин заявил, что долю гражданской продукции в ОПК надо повысить с 16 до 50 процентов в 2030 году.

Президент также отметил успешное развитие IT-отрасли в России, подчеркнув, что он доволен темпами роста в этой сфере. Глава государства предложил продлить льготы для IT-компаний до 2023 года.

IT-отрасль должна стать одной из ведущих отраслей, заявил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Послание Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.