Почему не стоит торопиться с отменой санкций: Взгляд из России

По итогам 2016 года Россия достигла в самообеспеченности по овощам 90%, а производство тепличных овощей выросло на 8% — до 691 тысячи тонн.

Фото: АР

По словам главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, в прошлом году было введено в эксплуатацию 160 гектаров зимних теплиц. "Для достижения полной самообеспеченности по овощам — особенно по помидорам и огурцам — к 2020 году необходимо ежегодно увеличивать их производство на 200 тысяч тонн. Это требует модернизации и строительства тепличных комплексов не менее 400 гектаров в год", — сообщил Ткачев на Всероссийском агрономическом совещании.

По его словам, для замещения импорта фруктов необходимо ежегодно закладывать примерно 15 тысяч гектаров садов. Это позволит увеличить производство фруктов на 500 тысяч тонн через четыре года и на 1,5 миллиона тонн — к 2025 году. По данным РИА Ноовсти, в 2016 году было заложено почти 14 тысяч гектаров садов.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что запрет на импорт зарубежного продовольствия ударил по рестораторам, однако сейчас в России разворачивается впечатляющая кулинарная революция.

Как сообщал телеканал CNN, шеф-повара ресторанов нашли способ преодолеть трудности, связанные с продовольственным эмбарго, обратившись к изобретательности советской эпохи. Результаты этой кулинарной революции оказались одновременно и удивительными, и аппетитными.

О возвращении столичных ресторанов к истокам русской кухни ранее также писал Guardian. Традиционные российские продукты снова в чести, а благодаря свежим и вполне приемлемым по цене блюдам, столичные рестораны битком набиты посетителями. Москва постепенно становится настоящим "раем для гурманов".

Совсем недавно никому не пришло бы в голову назвать фешенебельный московский ресторан в честь какого-нибудь провинциального российского города. Но успех таких ресторанов говорит о том, что тренды изменились и за короткое время Москва из "кулинарной пустыни" превратилась в "рай для гурманов".

Если поначалу у кого-то эмбарго и вызвало гнев, однако он сменился интересам к продуктам российского производства, считает издание. Одновременно с попыткой самим выпускать европейские сыры или мясные деликатесы, у российских предпринимателей и рестораторов возникло желание заново открыть для себя исконные русские блюда и традиционную кухню. Поэтому и появился спрос на камчатского краба, мурманских гребешков и многочисленные виды рыб из российских рек и морей.

Благодаря западным санкциям и решимости шеф-поваров, ситуация мало-помалу меняется. Во времена экономических неурядиц и слабого рубля использование местных продуктов помогает сократить счет, поэтому московские рестораны битком набиты посетителями несмотря на кризис, пишет Guardian. Если раньше в рестораны ходили только по особому случаю, то теперь в них едят ежедневно. Эта тенденция стремительно набирает обороты и способствует появлению нового поколения московских гурманов.

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