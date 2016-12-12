В Казани проходит фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"

В казанском парке Победы проходит фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто".

"Для меня слово "герой" не нуждается в эпитете "настоящий". Герой — он и так настоящий. В этой фотовыставке организаторы раскрыли героев страны с совершенно новой стороны. Патриотизм и героизм заложены в нас на генетическом уровне", — заявила на пресс-конференции в Казани помощница президента Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

"Посещение этой выставки без сомнения сподвигнет детей на определенные думы. Так устроен ребенок — увидев какие-то ограничения по здоровью и проявления героизма в одном человеке, дети обязательно начнут восторгаться эти и людьми", — цитирует ее ИА "Татар-информ".

Исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова рассказала в ходе пресс-конференции о героях фотопроекта, их подвигах и о том, как родилась идея съемки.

Как ранее сообщала Pravda. Ru, фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто" открылась 9 декабря в трех российских городах — Москве, Иркутске и Казани. На ней представлены 33 работы. Фотографы показали свое видение российских героев. В их числе военные и политические деятели, ветераны контртеррористической операции на Северном Кавказе, ветераны боевых действий в Афганистане, паралимпийцы, ученые и другие.

Авторы фотовыставки стремились передать силу духа и любовь к жизни людей, которые, несмотря на полученные, зачастую очень тяжелые ранения, не опустили руки и продолжили помогать людям, ведут активный образ жизни и стали примером для подражания.