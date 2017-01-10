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Рамзан Кадыров проклял Сталина

Россия » Юг » Грозный

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал сталинскую депортацию в Казахстан и Среднюю Азию одной из самых трагичных страниц в истории чеченского народа. Он отметил, что ровно 60 лет назад чеченцы получили возможность вернуться на родные земли.

Рамзан Кадыров проклял Сталина
Рамзан Кадыров. Фото: Fotodom.ru/DP

Выступая перед торжественным собранием, посвящённым Дню восстановления государственности чеченского народа, глава республики вспомнил события 1944 года, когда было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан.

Кадыров назвал этот период одной из самых трагичных страниц в истории чеченского народа. По его словам, в те годы предки чеченцев "столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества".

"После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвёл чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему", — написал глава Чечни также в своем Instagram.

Отметим, во время Великой Отечественной войны отношение чеченцев и ингушей к советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении от призыва в ряды Красной Армии.

"При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 человек. В 1943 г. из 3000 добровольцев число дезертиров составило 1870 человек", — писал в докладной записке Л. П. Берии заместитель наркома, комиссар госбезопасности 2-го ранга Б. З. Кобулов. — "Они ведут активную антисоветскую работу, укрывают бандитов, немецких парашютистов. При приближении линии фронта в августе-сентябре 1942 г. бросили работу и бежали 80 членов ВКП (б), в том числе 16 руководителей райкомов ВКП (б), 8 руководящих работников райисполкомов и 14 председателей колхозов".

29 января 1944 года глава НКВД Лаврентий Берия утвердил "Инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей". 17 февраля 1944 года он доложил из Грозного, что подготовка завершается, выселить предстоит 459 тысяч 486 человек.

Клеветники России задолго до перестройки начали вести оголтелую пропаганду против Иосифа Сталина, пытаясь свести время его правления исключительно к неоправданным репрессиям и массовому террору. Представьте себе, насколько бледной и неполной будет картина, если от Чингисхана или Наполеона оставить только их захватнические войны и умолчать об их законотворческой деятельности.

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Темы Чечня Иосиф Сталин Рамзан Кадыров
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