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Источник Правда.Ру

Прокуратура Чечни опровергла призыв Кадырова убивать наркоманов

Россия » Юг » Грозный

Публикацию в СМИ, в которой главе Чечни Рамзану Кадырову приписали предложение убивать наркоманов без суда и следствия, прокомментировали в прокуратуре республики. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает «Интерфакс».

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Фото: AP

Глава республики, заявил прокурор Шарпудди Абдул-Кадыров, говоря о жестких мерах в отношении наркозависимых, имел в виду людей, пополняющих ряды террористов и представляющих угрозу для общественной безопасности.

«Отрывок, о котором вы спрашиваете, вырван из контекста, а этот прием всегда существенно искажает его общий смысл и дает почву для различных толкований. В эпизоде речь шла о том, что наркоманы и токсикоманы являются благоприятной средой для их вовлечения в террористическую деятельность», - сообщил журналистам прокурор, добавив, что отношение главы Чечни к террористам общеизвестно.

Абдул-Кадыров пояснил, что глава республики не является практикующим юристом и погрешности в некоторых его высказываниях объясняются этим. «Я официально заявляю, что на территории Чеченской Республики судопроизводство, борьба с преступностью осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. Именно с этой позицией выступал и глава республики», - подчеркнул глава прокуратуры.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру,  1 октября издание "Новая Газета", хорошо известное своими претенциозными и нередко недостоверными публикациями, сообщила о  сюжете на телеканале «Грозный», где рассказывалось о совещании Кадырова с местными силовиками, чиновниками и духовенством, посвященном борьбе с наркотиками.

Одна из реплик главы республики звучит так: «Тех, кто в Чеченской Республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения - закон, не закон... Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!»

Редакция издания не смогла упустить подвернувшийся шанс задать вопрос президенту Владимиру Путину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, считать ли это заявление свидетельством легализации на территории республики смертной казни.

К слову, в борьбе с наркоманией правоохранительные органы нередко прибегают к самым жестким мерам. Так, излишней жестокостью отличаются операции полиции Филиппин в рамках объявленной властями войны с наркотиками.Здесь некий Франциско Сантьяго был доставлен на допрос в полицейский участок по подозрению в хранении наркотиков и оружия. После 12-часового допроса полицейский выстрелил Сантьяго в грудь, руки и живот. От полученных ран мужчина не скончался, однако, чтобы его не добили, он притворялся мертвым, лежа лицом вниз в луже крови.

Дело в том, что избранный на пост президента страны Родриго Роа Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, не говоря уже о наркоторговцах. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей.

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Темы Чечня Рамзан Кадыров
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