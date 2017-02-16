По делу о взятке в 27 млн рублей арестован бывший вице-премьер Крыма

Бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, задержанный два дня назад по делу о взятке в 27 миллионов рублей, арестован решением Киевского районного суда Симферополя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Фото: AP

По данным следствия, подозреваемый получил деньги в августе-декабре прошлого года. За это он обещал помочь некой фирме заключить государственный контракт на строительство жилья в Крыму и гарантировал общее покровительство.

Как сообщил "Правде.Ру" высокопоставленный источник в ФСБ России, арестом бывшего вице-премьера Крыма "дело не ограничится". Офицер добавил, что сейчас проводятся оперативно-розыскные и оперативно-технические мероприятия, которые позволят собрать доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности "других крымских воров, со времен Украины привыкших пилить бюджеты и набивать карманы".

"Что с Казуриным не все будет благополучно, было понятно уже давно. Аксенов, конечно, достаточно тонко чувствует таких чиновников и не раз говорил, что привычка эта, этот хватательный рефлекс, который у многих выработался еще при Украине, к сожалению, живучий. Аксенов видит это, все эти инстинкты, и понимает, что нужна системная борьба, а не просто периоды какие-то. Вы обратили внимание, у Аксенова это уже стало системным подходом: за три года уже несколько десятков чиновников он сам лично освободил от занимаемых должностей именно по этим причинам", — рассказал в беседе с "Правдой.Ру" зампредседателя Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского экспертного клуба Александр Форманчук.

Напомним, о том, что этот арест его бывшего подчиненного "далеко не последний" недавно заявил и сам глава Крыма Сергей Аксенов.

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