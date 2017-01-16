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Источник Правда.Ру

Крым в ООН вспомнит Украине все издевательства

Россия » Юг

Член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что полуостров подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины.

Крым в ООН вспомнит Украине все издевательства
Фото: АР

"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", — цитирует РИА Новости Смирнова, который курирует в правительстве региона вопросы межнациональных отношений.﻿

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает "ущемления прав человека, дискриминационные меры в отношении жителей Крыма", включая "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".

Документ поддержали 73 государства, 23 высказались против, 76 предпочли воздержаться при голосовании. Резолюцию одобрили США, Великобритания, Канада и страны Евросоюза. Документ не поддержали — Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Сирия и Узбекистан.

Тогда крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали предоставить соответствующие документы.

"Наши конкуренты на международной арене не спят и работают в свою пользу: против нас, против страны, против россиян, против Крыма. И, поскольку вопросы противостояния с Америкой и в целом с Западом до сих пор не сняты, то они будут использовать в этих методах противодействия российским интересам все возможные пути, в том числе, и возможности международных авторитетных организаций.

Единственный вопрос, который мог бы снять какие-либо попытки и спекуляции на крымском вопросе и, в частности, на крымско-татарском вопросе, это честный подход к решению тех вопросов, связанных с реабилитацией и восстановления прав коренного крымско-татарского народа. Законы, конституция и указ президента позволяют в полном объеме решить все насущные проблемы крымских татар. И после этого именно авторитетный голос крымских татар на международной арене мог бы снять любые спекуляции на эту тему.

Но, к сожалению, мы до сих пор, уже почти 2 с лишним года топчемся на месте. Это очень осложняет и еще более усугубляет этот крымский узел. Пока это не поймут на верхах, пока это не поймут и не начнут реально действовать в интересах государства крымские власти, попытки спекуляций и каких-то преференций не в нашу пользу со стороны наших международных глобальных конкурентов будут усиливаться", — рассказал ранее Pravda.Ru Председатель правления Общественной организации Милли Фирка Васви Абдураимов.

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Темы ООН Крым Украина
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