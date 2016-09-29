В Томске создадут "красную книгу" языков Сибири

Томский госуниверситет (ТГУ) получит грант Минобрнауки РФ в размере 90 миллионов рублей для исследования языков Южной Сибири. Уникальная база данных будет создана в течение трех лет.

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"В ТГУ будет создана лаборатория антропологической лингвистики и составлена база данных языков южной Сибири - чулымского, телеутского, шорского, хакасского и других. Планируется комплексное междисциплинарное исследование языков. Часть из них относится к малым, в том числе находящимся под угрозой исчезновения, и их существование нужно фиксировать здесь и сейчас", - сообщила ТАСС профессор филологического факультета Зоя Резанова.

По ее словам, на средства гранта в 2017-2019 годах будет создана электронная база данных и атлас современного состояния языков.

"Роль ученых заключается в том, чтобы зафиксировать малые языки как великое достояние культуры. И сама их фиксация - научный подвиг, потому что нужно поехать в отдаленные места, где живут носители языков, зафиксировать их современное состояние, речь, и сделать это доступным для научного исследования - расшифровать, приписать каждому слову его квалификационные параметры. Результатом будет база данных - инструмент для сохранения этих языков и их последующего изучения", - сообщила профессор.

Для ученых еще одной задачей будет изучение двуязычия. На юге Сибири можно проследить типичные процессы в современных языках малых народов, находящихся в условиях активного контакта с доминирующим русским языком.

"Наша задача - сделать это на уникальном материале, понять, как это происходит, и создать базу данных и существования и русского языка в условиях билингвизма. Мы собираемся проводить специализированные психо-лингвистические эксперименты: как билингвизм влияет на картину мира, потому что язык - это мировосприятие", - сказала Резанова.

Исследователи создадут корпус образцов устной и письменной русской речи билингвов Южной Сибири, который будет содержать до 500 тысяч словоупотреблений.

"Есть ряд мер по сохранению языков. Общество думает над тем, как сохранить амурского тигра как наше достояние. А язык - это достояние планеты, носитель духовной культуры, и важно содействие со стороны общества, нужно помочь этносу сохранить язык, когда объективно идут процессы, не стимулирующие его развитие", - отметила Зоя Резанова.

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