Томский госуниверситет (ТГУ) получит грант Минобрнауки РФ в размере 90 миллионов рублей для исследования языков Южной Сибири. Уникальная база данных будет создана в течение трех лет.
"В ТГУ будет создана лаборатория антропологической лингвистики и составлена база данных языков южной Сибири - чулымского, телеутского, шорского, хакасского и других. Планируется комплексное междисциплинарное исследование языков. Часть из них относится к малым, в том числе находящимся под угрозой исчезновения, и их существование нужно фиксировать здесь и сейчас", - сообщила ТАСС профессор филологического факультета Зоя Резанова.
По ее словам, на средства гранта в 2017-2019 годах будет создана электронная база данных и атлас современного состояния языков.
"Роль ученых заключается в том, чтобы зафиксировать малые языки как великое достояние культуры. И сама их фиксация - научный подвиг, потому что нужно поехать в отдаленные места, где живут носители языков, зафиксировать их современное состояние, речь, и сделать это доступным для научного исследования - расшифровать, приписать каждому слову его квалификационные параметры. Результатом будет база данных - инструмент для сохранения этих языков и их последующего изучения", - сообщила профессор.
Для ученых еще одной задачей будет изучение двуязычия. На юге Сибири можно проследить типичные процессы в современных языках малых народов, находящихся в условиях активного контакта с доминирующим русским языком.
"Наша задача - сделать это на уникальном материале, понять, как это происходит, и создать базу данных и существования и русского языка в условиях билингвизма. Мы собираемся проводить специализированные психо-лингвистические эксперименты: как билингвизм влияет на картину мира, потому что язык - это мировосприятие", - сказала Резанова.
Исследователи создадут корпус образцов устной и письменной русской речи билингвов Южной Сибири, который будет содержать до 500 тысяч словоупотреблений.
"Есть ряд мер по сохранению языков. Общество думает над тем, как сохранить амурского тигра как наше достояние. А язык - это достояние планеты, носитель духовной культуры, и важно содействие со стороны общества, нужно помочь этносу сохранить язык, когда объективно идут процессы, не стимулирующие его развитие", - отметила Зоя Резанова.
Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.