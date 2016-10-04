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Источник Правда.Ру

В Новосибирске помянули жертв украинской атаки на "Ту-154"

Россия » Сибирь » Новосибирск

Семьи пассажиров и экипажа сбитого украинской ракетой в октябре 2001 года Ту-154, выполнявшего рейс Тель-Авив — Новосибирск, 4 октября почтили память погибших в авиакатастрофе.

В Новосибирске помянули жертв украинской атаки на Ту-154
Фото: АР

"Мы будем продолжать поднимать этот вопрос. Сам факт безнаказанности порождает новые подобные случаи. Что, собственно, и произошло два года назад. Если на территории государства происходят опасные учения или военные передвижения, оно обязано закрыть воздушное пространство. Сколько бы ни нужно было заплатить компенсации авиакомпаниям", — сообщил ТАСС президент фонда помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812 Борис Калиновский.

Направленное год назад инициативной группой обращение в Генпрокуратуру, по его словам, несколько раз пересылалось из одного ведомства в другое, но расследование уголовного дела так и не было возобновлено.

"У нас нет вразумительного ответа от наших правоохранительных органов. Год назад после обращения было заявление в СМИ замгенпрокурора о том, что данный вопрос актуален и что вполне возможно будет возбуждено уголовное дело, и все", — сказал Калиновский.

Он согласен с выводами МАК и винит в произошедшем организаторов военных учений: "Люди, которые ставят подписи на документах по организации учений, несут полную ответственность за их проведение. Их фамилии известны".

Сегодня семьи погибших, представители авиакомпании и Еврейского агентства соберутся на кладбище в Новосибирске, где установлен памятник жертвам авиакатастрофы, чтобы почтить память своих родных и близких.

Напомним, в октябре 2001 года лайнер, выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск, потерпел катастрофу над Черным морем. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия МАК установила, что самолет был сбит ракетой, которую запустили украинские военные во время учений.

Украина же заявила, что военные не причастны к катастрофе Ту-154. Однако спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям погибших моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего.

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